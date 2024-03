Até pouco tempo atrás, para saber se um carro tinha passado por algum serviço de funilaria ou pintura, era preciso ter boa visão, capaz de identificar diferenças de tonalidades entre as peças.

Tem casos nos quais o serviço é tão ruim que você não precisa ser especialista para afirmar que algo foi feito em determinada peça do carro.

Contudo, nem sempre é fácil identificar se houve repintura e/ou funilaria.

Como avaliador de carros usados, durante um bom tempo recorri somente à minha visão, com resultados subjetivos. Tudo mudou quando conheci uma ferramenta capaz de medir a espessura da tinta de maneira incontestável.

Essa ferramenta, popularmente conhecida como micrômetro, popularizou-se no mercado de carros usados. Até mesmo compradores de carros novos recorrem a ela para ter certeza de que a carroceria está imaculada. No vídeo dessa semana, mostro como ela funciona.

