Emirados Árabes Unidos e Grécia discutem relações econômicas no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente

ATENAS, 10 de março de 2024 (WAM) -- O Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e presidente da COP28, liderou uma delegação à Grécia como parte de uma visita oficial de trabalho, composta por funcionários do Governo e representantes do setor privado.

Durante a visita, o Dr. Al Jaber realizou várias reuniões bilaterais com Kyriakos Mitsotakis, primeiro-ministro da Grécia, George Gerapetritis, ministro das Relações Exteriores, e Kostas Skrekas, ministro do Desenvolvimento.

O encontro ressaltou o florescimento dos laços estratégicos entre os dois países amigos, marcados por um progresso significativo em setores vitais. O progresso recente reflete o compromisso da liderança de ambas as nações em aprofundar a cooperação, abrindo caminho para novas colaborações estratégicas.

Em uma reunião com o primeiro-ministro grego, o Dr. Al Jaber transmitiu as saudações e o interesse da liderança dos Emirados em reforçar ainda mais as relações estratégicas, especialmente em setores mutuamente benéficos. E enfatizou a promoção de investimentos sustentáveis e a cooperação econômica.

Por sua vez, o primeiro-ministro grego elogiou o sucesso dos EAU como anfitriões da COP28, enaltecendo o resultado inovador, o "Consenso dos Emirados Árabes Unidos", que apresentou um acordo histórico e sem precedentes com todas as nações participantes, estabelecendo metas ambiciosas para apoiar os esforços de ação climática para alcançar uma transição lógica, prática e justa no setor de energia. O lado grego também elogiou as conquistas da COP28 no âmbito da Agenda de Ação, incluindo o lançamento de 11 compromissos e declarações e a mobilização de mais de USD 85 bilhões para financiar a ação climática global.

Os dois lados discutiram meios de promover a cooperação dentro da Parceria Estratégica Abrangente Emirados Árabes Unidos-Grécia, que foi assinada durante a visita do primeiro-ministro grego aos Emirados em novembro de 2020. Essa parceria inclui várias áreas de cooperação, como cooperação política, desenvolvimento humanitário internacional, comércio, investimento, turismo, cultura, energia, serviços digitais, inteligência artificial, alimentos, agricultura, defesa, infraestrutura e logística.

E também analisaram os últimos desenvolvimentos do fundo de investimento conjunto de € 4 bilhões (USD 4,2 bilhões) lançado em maio de 2022, na presença do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e do primeiro-ministro grego. Desde sua criação, o fundo tem desempenhado um papel estratégico no apoio a setores-chave da economia grega e na facilitação de atividades de investimento relevantes.

O comitê diretor conjunto do fundo realizou uma reunião durante a visita para discutir oportunidades de investimento promissoras, com o objetivo de promover parcerias sustentáveis e de longo prazo benéficas para ambos os países.

Os dois lados reiteraram a importância de aprimorar a cooperação nos campos digital, de serviços governamentais e de inteligência artificial, explorando as oportunidades disponíveis para apoiar a colaboração efetiva entre instituições governamentais e privadas nos dois países.

Em fevereiro de 2023, o Ministério de Investimentos dos EAU e o Ministério de Governança Digital da Grécia assinaram um Memorando de Entendimento para criar uma estrutura para investimentos em infraestrutura digital com foco em projetos de data center na Grécia para explorar oportunidades de cooperação em setores econômicos específicos.

Ambos os países também registraram a assinatura de um memorando de entendimento entre a Companhia de Investimento Mubadala e o Banco de Desenvolvimento Helênico de Investimentos para expandir sua parceria existente com um investimento de 200 milhões de euros. Isso complementa a parceria de 400 milhões de euros estabelecida em 2018, contribuindo para uma maior cooperação em investimentos emergentes e privados em fundos gregos com foco em setores de alto crescimento.

Também foi assinado um acordo para a implementação de projetos no âmbito da iniciativa "Ilhas GR-Eco" entre a Masdar e o Ministério do Meio Ambiente e Energia da Grécia, com o objetivo de acelerar a transição dessas ilhas para modelos econômicos verdes alimentados por energia limpa e inovação digital.

Como parte da Iniciativa "Ilhas GR-Eco", a Masdar desenvolverá projetos de infraestrutura em algumas ilhas, ira transferir sua experiência e melhores práticas em eficiência energética e apoiará os esforços da Grécia para atingir os objetivos da iniciativa, incluindo o aumento do uso de energia renovável nos setores de transporte, agricultura, turismo e infraestrutura, criando um modelo ecologicamente correto e gerenciamento sustentável de água e resíduos.

Esse acordo de cooperação preliminar foi assinado entre as duas partes durante a COP28, consolidando o compromisso da Masdar de patrocinar projetos de infraestrutura verde.

O Dr. Al Jaber elogiou os esforços da Grécia na ação climática e seu apoio à presidência da COP28 dos Emirados Árabes Unidos. Ele enfatizou a importância da colaboração para atingir as metas estabelecidas no "Consenso dos EAU" por meio de soluções práticas para mitigar os impactos das mudanças climáticas. E também elogiou o apoio da Grécia a iniciativas financeiras e tecnológicas para alcançar a resiliência climática em todo o mundo, ativando o papel europeu nesse campo e apoiando a transição para um sistema de energia sem combustível, com o objetivo de alcançar a neutralidade climática e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, protegendo locais e edifícios históricos.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos incluiu Mohammed Abdulrahman Al Hawi, subsecretário do Ministério do Investimento; Hamad Al Hammadi, diretor-executivo adjunto da ADQ; Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar; Khaled Al Shamlan Al Marri, diretor-executivo de investimentos imobiliários e de infraestrutura da Mubadala; e Meera Al Suwaidi, chefe de parcerias soberanas da Companhia de Investimento Mubadala.

O volume de comércio não petrolífero entre os dois países atingiu aproximadamente AED 1,97 bilhão em 2022 (excedendo os níveis da pandemia de Covid-19 em mais de 60%), enquanto cresceu cerca de 6,2% durante os primeiros nove meses de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, registrando cerca de AED 1,6 bilhão. Esse aumento foi impulsionado pelo crescimento do comércio de reexportação, que aumentou em cerca de 58%.