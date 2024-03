Embaixada dos EAU, Centro Espacial Mohammed Bin Rashid, Agência Espacial dos Emirados e NASA celebram colaboração para expandir exploração espacial

WASHINGTON, D.C., 10 de março de 2024 (WAM) -- Altos funcionários dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e dos Estados Unidos (EUA) reafirmaram no domingo seu compromisso compartilhado de expandir a cooperação e avançar a colaboração científica e técnica nas áreas de exploração espacial humana e pesquisa aeronáutica.

As autoridades falaram em uma reunião em Washington, que incluiu representantes da Agência Espacial dos EAU, do Centro Espacial Mohammed Bin Rashid (MBRSC, na sigla em inglês), da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) e do Conselho Espacial Nacional. O evento foi organizado pelo embaixador dos Emirados nos EUA, Yousef Al Otaiba.

Com base no recente anúncio de que os Emirados Árabes Unidos e os EUA trabalharão juntos para apoiar a Gateway da NASA, a primeira estação espacial lunar da humanidade, o administrador da NASA, Bill Nelson, elogiou o aprofundamento do relacionamento, observando que "a parceria entre os Estados Unidos e os Emirados é forte e está se fortalecendo. Juntos, estamos dando saltos gigantescos em ciência e tecnologia que promoverão a campanha Artemis e o futuro da exploração espacial humana", afirmou.

E acrescentou que "os Emirados Árabes Unidos têm orgulho de trabalhar com parceiros nos EUA para desenvolver o entendimento coletivo da humanidade sobre o cosmos", disse o embaixador dos Emirados nos EUA. "Do programa Gateway à exploração da atmosfera de Marte, a parceria entre nossas duas nações continua a se fortalecer cada vez mais. Nem mesmo o céu é o limite para nossas ambições compartilhadas", declarou Yousef Al Otaiba.

Por meio da cooperação com a NASA, instituições de pesquisa dos EUA e o setor aeronáutico em geral, os Emirados desenvolveram um programa espacial que alcançou realizações notáveis em um período de tempo relativamente curto. Em 2021, a Missão Marte dos Emirados Árabes Unidos "Hope Probe" começou a orbitar com sucesso o Planeta Vermelho, fornecendo a visão mais detalhada da atmosfera marciana. O MBRSC e a NASA também colaboraram em iniciativas de voos espaciais tripulados. Em 2019, o astronauta Hazzaa Al Mansoori se tornou o primeiro emiradense a voar para o espaço durante uma curta missão na Estação Espacial Internacional (ISS), durante a qual colaborou com a NASA para realizar experimentos e ações educacionais.

Um segundo astronauta dos Emirados, o Dr. Sultan Saif Al Neyadi, que foi recentemente nomeado ministro de Estado para Assuntos da Juventude dos EAU, foi lançado à ISS em 2023 como parte da Missão SpaceX Crew-6 da NASA, liderando pesquisas científicas para avançar o conhecimento humano e melhorar a vida na Terra. Sua permanência de seis meses a bordo da ISS marcou a primeira missão espacial de longa duração do mundo árabe; ele também realizou a primeira caminhada espacial de um astronauta árabe. Dois candidatos a astronauta dos Emirados Árabes Unidos, Nora AlMatrooshi e Mohammad AlMulla, também concluíram recentemente seu treinamento no Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, e receberam seus distintivos de astronauta.

AlNeyadi afirmou que "a parceria com os EUA, especialmente na exploração espacial, é um registro do potencial da humanidade quando unida em um objetivo comum". O astronauta e ministro de Estado para Assuntos da Juventude dos EAU destacou que "juntos, embarcamos em uma jornada transformadora que transcende fronteiras, impulsionando uma nova era de descoberta e inovação." E continuou dizendo que "os marcos de colaboração que alcançamos, desde as missões pioneiras de voos espaciais até as parcerias tecnológicas, refletem a visão compartilhada e o compromisso de nossas nações com o avanço do conhecimento para o benefício de toda a humanidade", ressaltou.

O diretor-geral da Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos, Salem Butti Al Qubaisi, enfatizou que "a cooperação internacional no espaço, inclusive por meio da parceria EAU-EUA, é fundamental para a realização e o avanço científico." E destacou que "nossas parcerias com a NASA, a Administração Federal de Aviação e várias instituições de pesquisa dos EUA fortalecem a cooperação em apoio à nossa visão e estratégia compartilhadas para melhorar a segurança e a proteção no espaço, expandir o escopo da pesquisa científica internacional e desenvolver novas tecnologias que contribuam para melhorar a vida humana", observou.

A crescente parceria entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos vai além dos voos espaciais tripulados e da eclusa de ar Gateway, para observação da Terra, resiliência climática e exploração de Marte e do Cinturão de Asteroides, entre muitas outras áreas. Para o secretário-executivo do Conselho Espacial Nacional, Chirag Parikh, "os EUA também se orgulham do fato de que nossa parceria com os Emirados Árabes Unidos se estende ao uso seguro e responsável do espaço por meio dos Acordos Artemis." Ele disse que há infinitas possibilidades de cooperação entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos no espaço, "e temos muito orgulho de chamar nossos parceiros dos Emirados de amigos e colaboradores ao longo do caminho."

Já o diretor-geral do MBRSC, Salem Humaid Al Marri afirmou que "uma prova dessa colaboração próspera é nossa parceria com a NASA no desenvolvimento da câmara de compressão dos Emirados para a Estação Espacial Lunar Gateway". E disse que "ao olharmos para o futuro, somos lembrados de que é por meio da união e da visão compartilhada que podemos ampliar os limites do que é possível, criando um legado de inovação e descoberta para as gerações futuras", ele declarou.

Em 2020, os Emirados Árabes Unidos e os EUA estavam entre os signatários originais dos Acordos Artemis, que são um conjunto prático de princípios para orientar a cooperação na exploração espacial entre as nações que participam do programa de exploração lunar do século XXI da NASA.

O evento incluiu uma série de discussões com autoridades governamentais sênior dos setores espaciais dos EUA e dos Emirados Árabes Unidos. Os participantes incluíram astronautas dos Emirados e especialistas de ambos os países. O evento contou com a presença de diplomatas, funcionários atuais e antigos do Governo dos EUA, cientistas e executivos de negócios.