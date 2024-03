Djokovic volta a Indian Wells com triunfo; Sabalenka e Gauff sofrem mas avançam

Novak Djokovic passou por uma dura prova no sábado (9) em sua estreia em Indian Wells (Estados Unidos), onde não competia desde 2019, num dia que deixou inúmeras vítimas entre as candidatas ao título feminino.

Numa tarde ensolarada, Djokovic foi recebido com uma enorme ovação pelos cerca de 10 mil torcedores da cidade no deserto da Califórnia, para onde não pôde viajar nos últimos anos devido à sua recusa em ser vacinado contra a covid-19.

O número um do mundo, dispensado de disputar a primeira fase, estreou contra Aleksander Vukic, tenista australiano de origem balcânica.

Djokovic, que não competia desde a derrota em janeiro nas semifinais do Aberto da Austrália, precisou de três sets para eliminar Vukic, número 69 da ATP, por 6-2, 5-7 e 6-3.

"Houve um momento em que fiquei um pouco preocupado ao perder o segundo set e empatar no terceiro, mas tentei continuar no jogo e elevar o meu nível", explicou.

O gigante sérvio alcançou assim 400 vitórias ao longo da sua carreira em torneios Masters 1000, a segunda categoria mais importante depois dos Grand Slams.

Apenas o espanhol Rafael Nadal, que desistiu no último minuto de disputar o Aberto de Indian Wells, venceu mais partidas do Masters 1000 (406), mas Djokovic detém o recorde de títulos, com 40.

O adversário de 'Nole', cinco vezes campeão em Indian Wells, na terceira rodada será o jovem italiano Luca Nardi, número 123 do ranking mundial.

Em outra partida da segunda rodada, o argentino Sebastián Báez manteve sua excelente fase ao vencer o italiano Fabio Fognini por 7-5 e 6-3.

O russo Daniil Medvedev, atual vice-campeão e quarto cabeça-de-chave, obteve sem dificuldades a última vitória da noite sobre o espanhol Roberto Carballés por 6-2 e 6-3.

- Sabalenka e Gauff resistem -

Enquanto os favoritos saíram ilesos no torneio masculino, no feminino, na categoria WTA 1000, algumas foram eliminadas e poderia ter havido mais surpresas, se Aryna Sabalenka e Coco Gauff não tivessem reagido a tempo.

Sabalenka, atual vice-campeã e segunda cabeça-de-chave, sobreviveu a quatro match points para vencer a jovem norte-americana Peyton Stearns, número 64 da WTA, por 6-7 (2/7), 6-2 e 7-6 (8-6).

"Acho que estava certa quando fiz essa tatuagem de tigre. Hoje lutei como um tigre", parabenizou a vencedora do último Aberto da Austrália, que resistiu a dois games em que Stearns sacou para vencer.

Sem chegar a esse nível de sofrimento, Gauff também correu o risco de ser eliminada. No seu caso, pela francesa Clara Burel, número 47 do mundo.

A estrela americana, terceira cabeça-de-chave, ficou numa desvantagem de 4 a 0 no set decisivo, mas, incentivada por seus torcedores, recompôs seu jogo no último momento e venceu por 2-6, 6-3 e 7-6 (7/4).

Sua compatriota e parceira de duplas, Jessica Pegula, quinta cabeça-de-chave, fez as malas depois de perder para a russa Anna Blinkova por 6-2, 3-6, 6-3.

A chinesa Qinwen Zheng, vice-campeã do Aberto da Austrália e oitava cabeça-de-chave, perdeu por 6-4 e 6-3 para sua compatriota Yue Yuan.

Com o abandono também no sábado da tcheca Marketa Vondrousova, atual campeã de Wimbledon, Indian Wells já viu a saída de seis das dez melhores do ranking mundial.

--- Resultados de sábado (9/3) do Aberto de Indian Wells:

- Masculino

Segunda rodada:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Aleksandar Vukic (AUS) 6-2, 5-7, 6-3

Luca Nardi (ITA) x Zhizhen Zhang (CHN) 6-3, 3-6, 6-3

Tommy Paul (EUA/N.17) x Alex Michelsen (EUA) 6-2, 6-2

Ugo Humbert (FRA/N.14) x Patrick Kypson (EUA) 6-4, 6-4

Casper Ruud (NOR/N.9) x Lukáš Klein (SVK) 6-4, 7-6 (7/4)

Arthur Fils (FRA) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.23) 6-3, 6-4

Cameron Norrie (GBR/N.28) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-4, 6-4

Gael Monfils (FRA) x Hubert Hurkacz (POL/N.8) 6-0, 6-7 (5/7), 6-2

Daniil Medvedev (RUS/N.4) x Roberto Carballés Baena (ESP) 6-2, 6-3

Sebastian Korda (EUA/N.29) x Roman Safiullin (RUS) 6-4, 6-2

Adrian Mannarino (FRA/N.21) x Tomáš Machac (CZE) 6-1, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL/N.13) x Alexandre Muller (FRA) 7-5, 6-2

Taylor Fritz (EUA/N.12) x Alejandro Tabilo (CHI) 7-6 (7/2), 6-2

Sebastián Báez (ARG/N.19) x Fabio Fognini (ITA) 7-5, 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.26) x Denis Shapovalov (CAN) 6-4, 2-6, 7-5

Holger Rune (DIN/N.7) x Milos Raonic (CAN) não se apresentou

- Feminino

Segunda rodada:

Yue Yuan (CHN) x Qinwen Zheng (CHN/N.8) 6-4, 6-3

Caroline Dolehide (EUA) x Victoria Azarenka (BLR/N.27) 7-5, 2-6, 6-3

Sloane Stephens (EUA) x Sorana Cirstea (RUM/N.19) 6-0, 7-5

Daria Kasatkina (RUS/N.11) x Océane Dodin (FRA) 6-3, 7-6 (7/5)

Naomi Osaka (JPN) x Liudmila Samsonova (RUS/N.14) 7-5, 6-3

Elise Mertens (BEL/N.24) x Xinyu Wang (CHN) 6-1, 6-4

Lucia Bronzetti (ITA) x Anhelina Kalinina (UCR/N.32) 6-3, 6-4

Cori Gauff (EUA/N.3) x Clara Burel (FRA) 2-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Anna Blinkova (RUS) x Jessica Pegula (EUA/N.5) 6-2, 3-6, 6-3

Diane Parry (FRA) x Leylah Fernandez (CAN/N.29) 7-5, 5-7, 6-2

Caroline Garcia (FRA/N.20) x Viktoriya Tomova (BUL) 6-1, 3-6, 6-3

Maria Sakkari (GRE/N.9) x Diana Shnaider (RUS) 5-7, 6-4, 6-0

Elina Svitolina (UCR/N.16) x Katerina Siniaková (CZE) 6-3, 2-6, 6-1

Emma Navarro (EUA/N.23) x Lesya Tsurenko (UCR) 4-6, 7-5, 7-5

Emma Raducanu (GBR) x Dayana Yastremska (UCR/N.30) 4-0 e abandono

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x Peyton Stearns (EUA) 6-7 (2/7), 6-2, 7-6 (8/6)

