Denúncia de plágio contra 'Os Rejeitados', indicado ao Oscar

Um escritor britânico acusou a equipe responsável por "Os Rejeitados", o drama de Alexander Payne sobre um internato nos anos 70 e que aspira ao Oscar de melhor filme, de plagiar uma obra sua que não chegou a ser produzida, segundo informações da Variety.

Simon Stephenson, co-roteirista de "Luca", da Pixar, entre outros filmes, escreveu para o Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos em janeiro para expressar sua preocupação, e chamou de "realmente esmagadoras" as provas de que "Os Rejeitados" tinha sido copiado "linha por linha" de sua obra.

Stephenson disse que seu roteiro de "Frisco" era centrado em um médico cansado do mundo e um paciente de 15 anos que ele é obrigado a cuidar. "Os Rejeitados" conta a história de um professor meticuloso, uma cozinheira e um estudante adolescente presos no campus durante as férias.

"Frisco" nunca foi produzido, mas foi incluído na famosa lista de Hollywood de roteiros não realizados. O escritor afirma que Payne revisou o roteiro duas vezes, uma afirmação que, segundo a Variety, parece ser respaldada por uma série de e-mails aos quais a mídia teve acesso.

Payne e o roteirista de "Os Rejeitados", David Hemingson, que poderia ganhar um Oscar neste domingo à noite, se recusaram a fazer comentários, de acordo com a Variety.

Stephenson confirmou a veracidade dos e-mails para a Variety, que publicou sua história na véspera do Oscar deste domingo.

Hemingson é o único roteirista creditado em "Os Rejeitados".

Payne disse que ajudou a moldar o roteiro e que obteve a premissa de um filme francês dos anos 30 que havia visto em um festival anos atrás.

"Estou muito ciente de que as pessoas frequentemente podem ter ideias surpreendentemente semelhantes e às vezes podem 'pegar emprestado' alguns elementos, etc. Esta não é essa situação", escreveu Stephenson para o WGA, disse a Variety.

"Os Rejeitados" está indicado a cinco prêmios Oscar: melhor filme, melhor ator para Paul Giamatti, melhor atriz coadjuvante para Da'Vine Joy Randolph, melhor roteiro original e melhor edição.

