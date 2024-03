Companhia de Petróleo da Arábia Saudita anuncia resultados de 2023 com lucro líquido de USD 121,3 bilhões

DHAHRAN, Arábia Saudita, 10 de março de 2024 (WAM) - A Companhia de Petróleo da Arábia Saudita (Aramco) anunciou no domingo seus resultados financeiros para todo o ano de 2023, reportando um lucro líquido de USD 121,3 bilhões, o segundo maior de sua história.

Os resultados, sustentados pela flexibilidade operacional, confiabilidade e base de produção de baixo custo exclusivas da Aramco, refletem o compromisso contínuo da empresa com a criação de valor para seus acionistas.

Destaques financeiros

*Segundo maior lucro líquido da história, de USD 121,3 bilhões (2022: USD 161,1 bilhões)

*Dividendos totais de USD 97,8 bilhões pagos em 2023, um aumento de 30% em relação a 2022

*O Conselho de Administração declara um aumento de 4% em relação ao ano anterior no dividendo base para o quarto trimestre de 2023, atingindo USD 20,3 bilhões, a ser pago no primeiro trimestre de 2024, e um aumento de 9% na distribuição de dividendos vinculados ao desempenho de USD 10,8 bilhões, em comparação com dois pagamentos de USD 9,9 bilhões no segundo semestre de 2023

*Os investimentos de capital em 2023 atingiram USD 49,7 bilhões, incluindo USD 42,2 bilhões de capex orgânico. Isso representa um aumento de 28% em relação aos investimentos de capital de USD 38,8 bilhões em 2022, incluindo USD 37,6 bilhões de capex orgânico. A Aramco espera que os investimentos de capital em 2024 sejam de aproximadamente USD 48 a USD 58 bilhões, crescendo até meados da década. A diretriz para manter a Capacidade Máxima Sustentável em 12 milhões de barris por dia, principalmente devido ao adiamento de projetos ainda não comissionados e a reduções na perfuração de preenchimento, deve reduzir o investimento de capital em aproximadamente USD 40 bilhões entre 2024 e 2028

*O dividendo total anual vinculado ao desempenho a ser pago em 2024 deverá ser de USD 43,1 bilhões, incluindo os USD 10,8 bilhões no primeiro trimestre, com base no mecanismo anunciado anteriormente e sujeito à aprovação do Conselho

*Fluxo de caixa das atividades operacionais: USD 143,4 bilhões (2022: USD 186,2 bilhões)

*Fluxo de caixa livre: USD 101,2 bilhões (2022: USD 148,5 bilhões)

*Lucro líquido do quarto trimestre de 2023 em linha com o consenso dos analistas, apesar de ter assumido certos encargos não monetários de cerca de USD 1,5 bilhão

*Meta de crescimento da produção de gás aumentada para mais de 60% até 2030, em comparação com a linha de base de 2021

*Foco em energias renováveis refletido no acordo de acionistas para participar do desenvolvimento de dois projetos solares, com uma capacidade combinada prevista de 2,66 GW.

Amin H. Nasser, presidente e CEO da Aramco, disse que em 2023, "obtivemos nosso segundo maior lucro líquido de todos os tempos; nossa resiliência e agilidade contribuíram para fluxos de caixa saudáveis e altos níveis de lucratividade, apesar de um cenário de ventos contrários econômicos." E afirmou que também "fizemos um bom trabalho para nossos acionistas, com um aumento de 30% em relação ao ano anterior no total de dividendos pagos em 2023", disse.

Nasser acrescentou que as despesas de capital aumentaram de acordo com a orientação, "pois buscamos criar e capturar valor adicional de nossas operações, posicionando a empresa para um futuro em que acreditamos que o petróleo e o gás serão uma parte essencial do mix de energia global por muitas décadas, juntamente com novas soluções de energia", ressaltou.

A recente diretriz do Governo de manter nossa Capacidade Máxima Sustentável em 12 milhões de barris por dia proporciona maior flexibilidade, bem como uma oportunidade de nos concentrarmos no aumento da produção de gás e no crescimento de nossos negócios de líquidos para produtos químicos, afirmou. "Ao mesmo tempo, continuamos a progredir em vários incrementos estratégicos de petróleo bruto que contribuirão para nossa confiabilidade, flexibilidade operacional e capacidade de aproveitar as oportunidades de mercado", observou.

O presidente da Aramco ainda explicou que paralelamente, "os anúncios de nosso primeiro investimento internacional em GNL, o crescimento de nossas operações internacionais de varejo, o progresso contínuo em grandes projetos de refino e produtos químicos no exterior e nosso portfólio emergente de novas energias servem para destacar nossa capacidade de capitalizar novas oportunidades de mercado e avançar nossos objetivos estratégicos", pontuou.

Em 2023, a produção média de hidrocarbonetos da Aramco foi de 12,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia (mmboed), incluindo 10,7 milhões de barris por dia (mmbpd) de líquidos totais.

A Aramco manteve seu forte histórico de confiabilidade de fornecimento, entregando petróleo bruto e outros produtos com 99,8% de confiabilidade em 2023.