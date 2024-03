China endurece controle sobre a Internet durante reunião política

A China intensificou seus esforços para bloquear programas que permitem aos usuários acessarem sites proibidos, durante uma reunião política nesta semana, relatou à AFP o provedor de um destes softwares.

Pequim opera uma das mais extensas censuras na Internet do mundo, impedindo que usuários na China acessem o Google e sites de notícias sem uma rede privada virtual (VPN).

A medida foi abordada na reunião anual "Duas Sessões", na qual os líderes nacionais discutem a agenda política para o ano em curso.

"Infelizmente, nem todos os protocolos VPN estão funcionando neste momento", informou um representante do popular serviço VPN Astrill, denunciando a censura "às reuniões políticas na China", uma vez que as desconexões destes programas se tornaram mais frequentes durante encontros políticas no país.

Usar VPNs sem o consentimento do governo é ilegal na China, assim como sua utilização para acessar sites bloqueados. No entanto, os trabalhadores da imprensa estatal e diplomatas estão autorizados a acessar sites proibidos, como a rede social X.

A rede social chinesa Weibo também bloqueou o acesso a temas considerados sensíveis pelo governo.

No ano passado, o presidente Xi Jinping declarou em um discurso que o controle do Partido Comunista sobre a Internet foi "fortalecido" e que é crucial que o Estado "governe o ciberespaço".

