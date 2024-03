Bombardeio russo deixa 11 feridos no leste da Ucrânia

Um bombardeio russo noturno deixou pelo menos 11 feridos em Myrnograd, uma cidade no leste da Ucrânia, país que também foi alvo de drones de ataque de Moscou, indicaram autoridades ucranianas neste domingo (10).

"Por volta das 3h00 do dia 10 de março, as forças russas lançaram três mísseis S-300 contra a cidade de Myrnograd. Eles tinham como alvo um bairro residencial", afirmou o Ministério Público da região de Donetsk nas redes sociais.

"Um jovem de 16 anos, cinco mulheres e cinco homens com idades entre 34 e 95 anos" ficaram feridos no incidente e as explosões causaram danos em 17 arranha-céus, segundo comunicado.

As autoridades também publicaram fotos de veículos destruídos e escombros em Myrnograd, cidade localizada a cerca de 40 quilômetros do front.

A Ucrânia afirmou ainda que a Rússia lançou uma série de drones Shahed de fabricação iraniana contra as regiões centro e sul, incluindo Kiev.

"Como resultado das operações de combate, 35 'Shaheds' foram abatidos" em 10 regiões, disse a Força Aérea.

Os drones foram abatidos nas regiões centrais de Kiev, Vinnytsia, Cherkasy e Dnipropetrovsk, e nas regiões sul de Odessa, Kherson e Nikolaev.

Mais a oeste, Zhytomyr e Khmelnytsky também foram atacadas com drones.

Em Kharkiv (nordeste), o governador Oleg Sinegubov declarou que um acampamento de férias estava em chamas após um bombardeio em Bogodujiv, perto da fronteira com a Rússia, embora não tenha havido vítimas.

No território ucraniano ocupado por Moscou, o chefe da administração, Denis Pushilin, afirmou que Kiev bombardeou uma fábrica de pães em Gorlovka durante a noite, ferindo quatro trabalhadores.

