Bicampeão 'Pecco' Bagnaia vence 1ª prova do ano na MotoGP

SÃO PAULO, 10 MAR (ANSA) - Atual bicampeão mundial da MotoGP, o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, venceu neste domingo (10) o primeiro Grande Prêmio da temporada de 2024, no Catar.

Após um desempenho discreto na sprint, no sábado (9), quando terminou em quinto lugar, "Pecco" assumiu a liderança logo no início da prova principal e não saiu mais da dianteira.

O sul-africano Brad Binder (Red Bull-KTM), em segundo, e o espanhol Jorge Martín (Pramac-Ducati), grande rival de Bagnaia na temporada passada, em terceiro, fecharam o pódio.

Com isso, o bicampeão encerrou o fim de semana na liderança do mundial, com 31 pontos, dois a mais que Binder (29) e três à frente de Martín (28).

A próxima etapa da MotoGP será em 24 de março, no GP de Portugal. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.