Alcaraz atropela Auger-Aliassime e vai às oitavas de Indian Wells

O espanhol Carlos Alcaraz derrotou neste domingo o canadense Felix Auger-Aliassime, um dos poucos tenistas com quem tem um retrospecto negativo, e avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Alcaraz, atual campeão, venceu Auger-Aliassime (31º) com parciais de 6-2 e 6-3 em apenas 78 minutos em partida da terceira rodada.

Depois do susto vivido na estreia, na sexta-feira, Alcaraz voltou à quadra totalmente concentrado.

"Acho que me movimentei bem, joguei de forma agressiva e com menos erros. Acho que foi uma partida quase perfeita da minha parte", comemorou o murciano na quadra central.

"Foi meu primeiro jogo diurno e as condições são completamente diferentes das noturnas. A bola se move mais rápido no ar, é um torneio totalmente diferente", descreveu.

Auger-Aliassime, que chegou a ser o sexto do mundo e hoje ocupa o 31º lugar, já havia sido uma das vítimas de Alcaraz no seu desempenho avassalador no ano passado em Indian Wells, onde não perdeu um único set até conquistar o título.

Na sexta-feira, porém, o ex-número um do mundo perdeu seu primeiro set desta edição contra o italiano Matteo Arnaldi antes de melhorar seu jogo a tempo com uma recuperação contundente.

Neste domingo, o murciano dominou Auger-Aliassime do início ao fim, mantendo a sua eficácia no serviço muito elevada e sem permitir uma única quebra.

Apesar da derrota, Auger-Aliassime ainda domina o confronto direto com Alcaraz com três vitórias em cinco duelos, incluindo uma eliminação nas quartas de final do US Open de 2021, onde o prodígio espanhol se tornou conhecido no mundo.

O canadense de 23 anos era considerado um dos tenistas com mais futuro no circuito e alcançava o sexto lugar no ranking, mas nos últimos anos a sua carreira sofreu um declínio acentuado, também marcada por vários problemas físicos.

O próximo adversário do espanhol em suas terceiras oitavas de final consecutivas será o húngaro Fábián Marozsán, número 24 do ranking da ATP, que eliminou o brasileiro Thiago Wild com parciais de 6-2 e 6-2.

O canadense logo perdeu a confiança nas chances que teve diante do inesgotável repertório de golpes de Alcaraz, que abriu caminho para a vitória com uma quebra no game de abertura do segundo set.

Alcaraz, que não apresenta sinais da lesão no tornozelo direito sofrida em fevereiro, no Rio de Janeiro, vai disputar pela terceira vez consecutiva as oitavas de final deste prestigiado Masters 1000, ainda com 20 anos de idade.

Também neste domingo, o grego Stefanos Tsitsipas eliminou o americano Frances Tiafoe, um dos preferidos do público local, por 6-3 e 6-3.

--- Resultados deste domingo do ATP Masters 1000 de Indian Wells:

3ª rodada:

Stefanos Tsitsipas (GRE/cabeça de chave N.11) x Frances Tiafoe (EUA/N.18) 6-3, 6-3

Alex De Minaur (AUS/N.10) x Alexander Bublik (CAZ/N.20) 7-5, 6-0

Fábián Marozsán (HUN) x Thiago Wild (BRA) 6-2, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Félix Auger-Aliassime (CAN/N.31) 6-2, 6-3

gbv/gfe/aam

