'Simples e eficaz': este kit promete limpar laptop, teclado, fone e celular

Há quem esqueça disso, mas nossos eletrônicos também precisam de cuidados. Qualquer acúmulo de poeira ou sujeira pode causar problemas de funcionamento.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um kit de limpeza que promete higienizar diferentes aparelhos, como teclados, mouses, fones, celulares e notebooks. O modelo da marca Enfudid vem com uma esponja de flanela, um spray de solução de limpeza de tela (já com o fluido incluso), um acessório para remover teclas, entre outros itens.

O que o kit de limpeza tem de bom?

Seus instrumentos de pontas finas foram criados para ajudar na limpeza dos cantos mais estreitos de fones e monitores, por exemplo, que sempre acumulam bastante sujeira.

Seus itens são feitos de plástico ABS e metal.

Portátil, o kit pesa 86 gramas.

Medidas: 20 x 12 x 2.

O kit vem com a escova, flanela, caneta para limpar orifícios pequenos (como de fones de ouvido), esponjinhas para higienizar entradas do cabo de carregamento, por exemplo, extrator de teclas e spray com solução de limpeza.

O que diz quem comprou?

Com mais de 450 avaliações na Amazon, o produto tem nota média de 4,1 (do total de cinco). Selecionamos algumas que podem ajudar você a entender se o modelo atende às suas necessidades. Veja:

Eu tenho fone bluetooth da Samsung, e, vira e mexe, tenho que limpar a sujeira pra ter um melhor áudio. E, graças ao kit, com as escovas super macias, eu consigo fazer um bela limpeza sem agredir os fones. Fora o limpador de tela que é muito bom. Super recomendo Athos Meireles Cardoso

Ótimo custo-beneficio, cumpre com o que promete Kleper Junior

Gostei bastante da limpeza dele. Serviu bem para limpar meus fones e sujeiras do teclado e PC HeyMikael

Exceto pela ferramenta que remove as teclas do teclado, eu uso esse kit uma vez por mês em meu teclado especial para pessoas com baixa visão. Ainda bem que comprei! E. Bradford (EUA)

Simples e eficaz Avaliação anônima na Amazon (EUA)

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam da fragilidade das ferramentas e da pouca quantidade ou ausência do fluido de limpeza no kit. Leia algumas das reclamações.

Produto cumpre com o que diz. Porém é muito frágil, a espuma da parte para limpar rasga fácil Mauri Vinicius Santos Moura

Qualidade péssima do material, plástico frágil e com cara de barato. O líquido pra limpeza de tela dá pra 2 espirradas só. Foi dinheiro jogado fora . Pedro M

A tampa não fica fechada! Literalmente cai toda vez que você a movimenta um pouco. A escova menor para limpar os fones de ouvido caiu no segundo em que eu a abri Margo (EUA)

*Com texto de Carlos França Jr, publicado em 13 de julho de 2023.

