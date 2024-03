Verstappen vence 2ª seguida e amplia liderança

SÃO PAULO, 9 MAR (ANSA) - Em meio à crise interna que ameaça a Red Bull, o holandês Max Verstappen venceu com tranquilidade o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, disputado neste sábado (9) em função do Ramadã, mês sagrado do Islã e que começa no domingo (10).

O tricampeão mundial, favorito ao título também nesta temporada, terminou a prova logo à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, e só não ganhou de ponta a ponta por ter perdido a liderança brevemente para Lando Norris (McLaren) durante uma janela de pit stops sob safety car.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio, enquanto o jovem britânico Oliver Bearman, de 18 anos, conquistou um sólido sétimo lugar para a escuderia de Maranello no carro de Carlos Sainz, que não correu devido a uma apendicite.

Oscar Piastri (McLaren), em quarto, Fernando Alonso (Aston Martin), em quinto, George Russell (Mercedes), em sexto, Norris, em oitavo, Lewis Hamilton (Mercedes), em nono, e Nico Hulkenberg, em 10º, fecharam o top 10.

Com a segunda vitória em duas corridas, Verstappen já tem 51 pontos no mundial de pilotos, contra 36 de Pérez e 28 de Leclerc.

A próxima etapa da F1 será o GP da Austrália, em Melbourne, em 24 de março. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.