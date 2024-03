Ubatuba decreta estado de emergência após temporais e queda de ponte

A Prefeitura de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, emitiu um decreto na sexta-feira, 8, determinando situação de emergência após a cidade ser afetada por fortes chuvas nos últimos dias. Entre a última quarta-feira, 6, e esta sexta, o município registrou um acumulado de chuva de 380 mm, 22% a mais do que a média prevista para o mês de março.

Ao menos cinco bairros ficaram isolados devido ao transbordamento de rios, segundo o governo do estado. No bairro Folha Seca, a ponte que garantia acesso ao local foi levada pela correnteza. Por conta dos estragos, o governo estadual anunciou o envio de ajuda humanitária ao município. Um helicóptero da Polícia Militar irá ajudar a levar insumos às regiões afetadas.

Conforme a prefeitura da cidade, o elevado volume de chuva "ocasionou danos materiais e ambientais, além de prejuízos sociais e econômicos". A ponte que liga a rodovia SP-55 à comunidade Folhas Secas foi destruída entre a quinta-feira, 7, e a sexta, deixando ilhados moradores da região.

Foram registrados, além disso, deslizamentos de terras na rodovia rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que permanecia com trechos de interdição até esta sexta, e quedas de árvores na estrada do Monte Valério, de acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil.

Situação de emergência vale por 180 dias

A situação de emergência decretada pela prefeitura de Ubatuba vale por 180 dias a partir de 6 de março (retroativo) e tem como objetivo facilitar procedimentos pra resoluções práticas e de urgência, como a concessão de verbas para a realização de obras. O decreto é assinado por Marcio Gonçalves Maciel, prefeito do município.

O governo do Estado informou que mais de 25 toneladas em insumos, como alimentos, água potável e produtos de higiene e limpeza, serão destinados às pessoas afetadas pela chuva. As doações foram realizadas pela Defesa Civil, pelo Fundo Social de São Paulo e pela empresa Minalba. "Os produtos de higiene e limpeza e os alimentos serão encaminhados para o depósito de Tremembé, onde as equipes da prefeitura de Ubatuba poderão fazer a retirada", disse.

O helicóptero Águia da Polícia Militar está auxiliando na distribuição dos itens de ajuda humanitária. Ainda segundo a gestão estadual, o Corpo de Bombeiros também trabalha no apoio ao município. A corporação auxiliou no resgate de profissionais de uma cooperativa que ficaram ilhados e tem levado o tratador da prefeitura para alimentar os animais no Centro de Controle de Zoonoses do município.

Exército irá ajudar na construção de ponte flutuante

A Defesa Civil do Estado se reuniu nesta sexta com o prefeito de Ubatuba e com o efetivo do Batalhão de Engenharia do Exército. "No encontro, ficou definido que serão construídas duas passagens de pedestre para restabelecer o acesso ao bairro Folha Seca até a construção de uma ponte definitiva, que será construída pelo Estado", afirmou o governo.

Uma das passagens emergenciais será estabelecida através do sistema ferryboat e a outra será uma ponte flutuante. Ambas serão construídas com o apoio do Exército. O trabalho deverá começar neste sábado, 9, quando os equipamentos e as equipes chegarão ao município. Equipes da Defesa Civil do Estado de São Paulo permanecem em Ubatuba auxiliando no transporte das famílias e na distribuição de suprimentos.