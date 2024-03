Três mortos em queda de avião militar na fronteira entre EUA e México

Dois soldados e um agente de fronteira morreram na sexta-feira (8) após a queda de um helicóptero que realizava operações de apoio na fronteira entre Estados Unidos e México, e um quarto militar ficou ferido, informou o Exército americano.

"Um helicóptero UH-72 Lakota designado à missão federal de apoio à fronteira sudoeste caiu (...) enquanto realizava operações de aviação perto de Rio Grande City, Texas", afirmou a instituição em comunicado.

"Dois soldados e um agente da Patrulha de Fronteira americana morreram. Outro soldado ficou ferido (...) As causas do acidente estão sendo investigadas", acrescentou a nota.

O incidente ocorreu por volta das 14H50 (18H50 em Brasília). Segundo relatos da imprensa, o helicóptero caiu na cidade de La Grulla.

O gabinete do xerife do condado de Starr, no qual estão localizados La Grulla e Rio Grande City, informou em suas redes sociais que prestará apoio à investigação do incidente.

mav/ag/yr

© Agence France-Presse