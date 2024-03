Suécia anuncia retomada de contribuições para Unrwa

ESTOCOLMO, 9 MAR (ANSA) - A Suécia anunciou neste sábado (9) a retomada das contribuições para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (Unrwa) e liberou um desembolso inicial de cerca de US$ 20 milhões (R$ 98,6 milhões).

O governo sueco havia suspendido os repasses à Unrwa após Israel ter acusado funcionários da agência de envolvimento com os atentados cometidos pelo Hamas em 7 de outubro, mas o governo sueco diz ter recebido garantias de que o organismo vai permitir controles e auditorias independentes, além de fortalecer a "supervisão interna" sobre despesas e pessoal.

"O governo atribuiu 400 milhões de coroas [US$ 38,8 milhões] à Unrwa para o ano de 2024. A decisão de hoje diz respeito a um primeiro pagamento de 200 milhões de coroas [US$ 19,4 milhões]", afirmou o governo sueco em comunicado.

Na semana passada, o poder Executivo da União Europeia já havia anunciado o envio de 50 milhões de euros (R$ 268 milhões) para a agência, que também voltará a receber financiamentos do Canadá, primeiro país-membro do G7 a retomar as contribuições.

A Unrwa emprega cerca de 30 mil funcionários nos territórios palestinos ocupados e em países da região, sendo 13 mil na Faixa de Gaza, palco de uma ofensiva israelense em resposta aos atentados de 7 de outubro, que deixaram cerca de 1,2 mil mortos.

As autoridades do enclave palestino afirmam que os ataques de Israel já mataram 30.960 pessoas. (ANSA).

