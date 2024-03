Prepare em casa! Como fazer kombucha, refrigerante natural com efeito detox

Receita que veio do Oriente, essa bebida à base de chá passa por um processo de fermentação em que ocorre a proliferação de bactérias benéficas, que ajudam a equilibrar o funcionamento intestinal.

Nesse processo, também se formam vitaminas, do complexo B e C, por exemplo, que ajudam a manter a disposição e a energia, além de favorecer a desintoxicação do organismo e aumentar a imunidade.

A seguir, veja como prepará-lo.

Você vai precisar de:

Recipiente de vidro ou cerâmica de boca larga para acondicionar pouco mais de 1 litro da bebida (inox e alumínio devem ser evitados, pois oferecem mais risco de contaminação)

Peneira

Funil

Colher de sopa

Voal (pano poroso e leve) ou papel toalha

Elásticos para prender o pano ou papel no vidro

1 litro de água filtrada

12 g (1 colher de sopa cheia) de chá verde, preto, mate ou branco

120 g de açúcar demerara, cristal ou mel de boa procedência

1 colônia de kombucha (também chamada de mãe ou scoby)

A colônia é vendida em lojas de produtos naturais. No Facebook, também há grupos públicos e fechados que reúnem interessados em receber e doar o scoby, em todo o país.

Como preparar:

Aqueça 300 ml de água até o ponto de fervura.

Desligue e adicione o chá e o açúcar escolhidos. Mexa para dissolver e abafe por 10 minutos.

Adicione o restante da água.

Peneire o chá e transfira o líquido adoçado para um recipiente de vidro ou cerâmica.

Use 2 colheres (sopa) de qualquer vinagre para acidificar a bebida.

Com o líquido frio ou em temperatura ambiente, adicione a sua colônia.

Tampe com o tecido ou o papel toalha e prenda com um elástico em volta do vidro.

Deixe em local mais escuro e reservado, por pelo menos sete dias. No sétimo dia, prove o sabor da bebida.

Se quiser deixar mais alguns dias antes de beber, você pode fazer isso, principalmente se ela estiver muito doce para o seu gosto. Quanto mais tempo fermentando, mais ácida ela se tornará.

Quando seu kombucha estiver no ponto, basta retirar a cultura, transferir o líquido para outra garrafa e, se quiser, preparar um novo lote. A cada duas ou três fermentações, lave seu scoby em água filtrada, retirando as pelezinhas mais amarronzadas.

Se depois de algumas semanas a cultura não flutuar ao ser adicionada ao chá ou se deixar de produzir a película característica, é hora de descartá-la.

Mude o sabor com frutas e especiarias

Para deixar a bebida ainda mais parecida com um refrigerante e com sabor que agrade o seu paladar, você pode adicionar novos ingredientes à receita. A dica é incrementar o kombucha — depois de pronto e já sem a cultura — com uma quantidade adicional de açúcar ou mel, frutas processadas em forma de suco ou em pedaços (maçã, melancia, carambola, abacaxi) e especiarias (cravo, canela).

Cuidados no consumo

Para fazer o kombucha de maneira segura, é preciso cuidado redobrado com a higiene das mãos, do local em que será preparada a bebida e dos utensílios.

Imagine que você vai criar um ambiente propício à proliferação de uma cultura. Só que se houver micro-organismos nocivos ali, eles irão se multiplicar também.

Além de lavar bem as mãos, a recomendação dos especialistas é ferver e limpar todos os utensílios que terão contato com o chá e o scoby, utilizando álcool 70%.

O consumo indicado é de até 150 ml da bebida por dia. O excesso pode ser prejudicial, provocando sintomas como estufamento, gases, cólicas e diarreia. Na geladeira, a bebida dura de três a quatro dias.

Fontes: Flávia Sgavioli, nutricionista especializada em Clínica Funcional e Fitoterapia; Malu Lobo, chef em gastronomia funcional; e Roberto Navarro, clínico geral e nutrólogo membro da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia)

*Com matéria publicada em 05/09/2018