Magia, guerra e paixões: conheça o estilo literário que é febre no TikTok

Entre as tendências que estão dominando o mercado literário em 2024, a "Romantasy" têm se destacado na estante do público mais jovem. A expressão, que combina "romance" e "fantasy" (romance e fantasia), surgiu para nomear livros escritos principalmente por mulheres —entre as quais se destacam Sarah J. Maas, Stephanie Garber e Rebecca Ross.

As autoras descrevem mundos mágicos, batalhas épicas, seres mitológicos e, claro, histórias de amor proibidas e arrebatadoras. Há títulos para todos os gostos, dos que reinventam mitos e contos de fadas conhecidos até os que investem em cenas picantes na narrativa.

Conheça a seguir alguns dos best-sellers mais comentados no TikTok e boa leitura!

A história: o livro conta a saga de Feyre, filha de um casal de mercadores humanos e falidos, que se torna caçadora para sustentar a família. Após matar uma fada transformada em lobo na floresta, ela é raptada e levada para uma terra mágica por um criatura bestial, que ela descobre ser, na verdade, um nobre.

Por que ler: a americana Sarah J. Maas é a poderosa do gênero e já vendeu mais de 12 milhões de livros em todo o mundo. Tido como um mix de "A Bela e a Fera" e "Game of Thrones", "Corte de Espinhos e Rosas" fez tanto sucesso que seu universo gerou mais quatro livros.

A história: após séculos adormecidos, os deuses estão em guerra novamente. Enquanto tenta manter sua família unida em segurança, Iris Winnow, uma jovem jornalista, conquista uma vaga de colunista no jornal onde trabalha. As cartas que escreve para o irmão desaparecido acabam indo parar nas mãos de Roman Kitt, seu rival na redação, que passa a responder anonimamente às mensagens.

Por que ler: lançado no fim de 2023, "Divinos Rivais" se tornou rapidamente um queridinho entre os BookTokers, que amaram esse romance épico com toques de fantasia e paixão no melhor estilo de inimigos a amantes.

A história: desesperada por trabalho e com uma família para sustentar, Evie Sage acaba aceitando a oferta de um emprego para lá de estranho com o vilão mais notório de Rennedawn. Conter a atração irresistível que sente pelo chefe se torna o menor dos problemas quando Evie passa a desconfiar de que alguém quer roubar o lugar dele e acabar com seu império.

Por que ler: sucesso no TikTok, o romance recém-lançado tem uma pegada que mistura a vibe dos contos de fadas tradicionais com o humor da série "The Office". Dois volumes ainda serão lançados.

A história: uma das poucas bruxas na Grã-Bretanha, a solitária Mika Moon vive de forma discreta até o dia em que recebe uma mensagem inusitada implorando para que viaje até onde Merlim perdeu as barbas para ensinar três jovens bruxas a dominar a própria magia. Uma ameaça invisível e um bibliotecário gato se somam à nova rotina, que vai mudar sua vida para sempre.

Por que ler: a obra romântica de Sangu Mandanna, que já publicou diversas histórias sobre criaturas mágicas, vai agradar em cheio o coração de quem curte jornadas de autodescoberta e famílias formadas por amigos.

A história: criada na loja de antiguidades de seu pai, cercada por lendas de seres poderosos e imortais, a romântica Evangeline Raposa cresceu acreditando em histórias de amores verdadeiros e em finais felizes. A decepção de descobrir que o amor de sua vida está prestes a se casar com outra pessoa a leva a fazer um acordo com o charmoso, mau e imortal Príncipe de Copas.

Por que ler: autora da bem-sucedida trilogia "Caraval" e best-seller do "The New York Times", Stephanie Garber escreve "romantasy" como ninguém. Não à toa, "Era uma Vez um Coração Partido" é um dos mais bem avaliados do gênero na Amazon e compõe uma trilogia amada pelos fãs.

A história: é o livro 1 da série "Dark Olympus", que oferece uma nova perspectiva sobre os deuses do Olimpo. Rreconta a história de Hades e Perséfone, que na mitologia grega são os deuses do mundo dos mortos, e coloca a mãe dela, que quer forçá-la a um noivado com Zeus, no papel de vilã.

Por que ler: quem gosta de romances do tipo hot, com muitas cenas eróticas detalhadamente descritas, vai amar as, digamos, interações entre Hades e Perséfone.

A história: Gemma levou um fora e tenta curar seu coração partido com um feitiço para esquecer o ex, mas acorda em uma realidade alternativa na qual perdeu muito mais do que poderia prever. Para reverter a magia, precisa convencer Dax, seu melhor amigo, a beijá-la de novo. Porém, ele não faz a menor ideia de quem ela seja.

Por que ler: feitiços de amor que dão errado são um mote e tanto para romances que, embora previsíveis, não deixam de encantar quem lê. Em sua estreia literária, Kate Robb não desaponta.

A história: a cada cem anos, a ilha mágica de Lightlark aparece por apenas cem dias para sediar um jogo mortal em que os governantes de seis reinos lutam para quebrar as maldições que assolam suas terras e ganhar poder inigualável. Para vencer e sobreviver, Isla Crown terá de mentir e abrir mão do amor.

Por que ler: sensação do TikTok e best-seller do "The New York Times", mistura romance e suspense numa narrativa cheia de reviravoltas. O livro será adaptado para os cinemas pela Universal Studios pelos mesmos produtores de "Crepúsculo".

A história: nesta releitura às avessas da saga de Peter Pan o leitor descobre que Hook (Capitão Gancho) nunca foi o vilão. A narrativa fala das mulheres da família Darling, que desaparecem misteriosamente ao completarem 18 anos e, quando voltam, não são as mesmas de antes.

Por que ler: você vai conhecer um lado sombrio, meio perturbador e um tanto sexy das aventuras de Peter Pan, Wendy e os Garotos Perdidos. A história já rendeu um segundo volume, "A Sombra da Terra do Nunca".

A história: primeiro volume de uma trilogia que conta a saga de Nailah, uma guerreira que ousou desafiar as normas dos homens e as lendas dos deuses para cumprir a promessa feita pela mãe antes de morrer de se tornar dona do próprio destino.

Por que ler: FML é brasileira e fez um sucesso enorme com a série "Não Pare!", na qual uma menina se apaixona pela morte. Ela trabalha como dentista e pode ser considerada uma precursora do gênero "Romantasy" no Brasil.

