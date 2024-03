Quase 140 migrantes desembarcam em Lampedusa, sul da Itália

LAMPEDUSA, 9 MAR (ANSA) - Ao menos 138 migrantes desembarcaram em Lampedusa, ilha italiana situada no Mediterrâneo Central, na madrugada deste sábado (9).

O grupo viajava em um barco precário com apenas 11 metros de comprimento e inclui cidadãos de Bangladesh, Egito, Palestina, Paquistão e Síria, entre os quais 21 mulheres e 17 menores de idade.

A embarcação havia zarpado de Sabratha, na Líbia, e estava à deriva quando foi interceptada pela Capitania dos Portos da Itália.

Todos os migrantes foram levados para o centro de acolhimento de Lampedusa, que abriga atualmente 383 deslocados internacionais.

Situada mais perto do norte da África do que da Península Itálica, Lampedusa é uma das principais portas de entrada para migrantes forçados na União Europeia, em um país que já recebeu 4.979 deslocados internacionais via Mediterrâneo em 2024.

Ainda que elevado, esse número significa uma redução de 67% em relação ao mesmo período do ano passado. (ANSA).

