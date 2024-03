Procurado há mais de 20 anos, membro da Camorra é preso em Portugal

A polícia judicial portuguesa anunciou, neste sábado (9), que prendeu, no norte do país, um membro da Camorra, a máfia napolitana, a quem as autoridades italianas procuravam há "mais de 20 anos".

O homem de 69 anos era objeto de uma ordem de prisão europeia após ter sido condenado a 15 anos de reclusão por tráfico de drogas, indicou a polícia portuguesa, sem revelar seu nome.

"Depois de ter cometido esses crimes, fugiu da Itália, e as autoridades italianas o procuravam há mais de duas décadas", acrescentou em um breve comunicado.

A Camorra, espalhada pela região de Nápoles, é um dos três principais grupos do crime organizado na Itália, ao lado da Casa Nostra siciliana - como comumente como "A Máfia" - e a 'Ndrangheta da Calábria.

