PM aposentado é baleado após briga de bar na zona leste de São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Um PM aposentado foi baleado na madrugada deste sábado (9), por volta das 2h, após uma briga de bar na zona leste da São Paulo.

O que aconteceu

Autor dos disparos fugiu com outros dois comparsas. Antes da ocorrência, o oficial da reserva, de 50 anos, discutiu com um suspeito, que deixou o local e voltou minutos depois, com mais homens.

Ninguém foi preso e o policial aposentado foi internado. Segundo a PM, os três suspeitos deixaram o bar após os disparos em um carro branco. O estabelecimento fica na rua Jaime Barcelos, na Vila Jacuí.

Ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio contra agente de segurança pública. Procurada pelo UOL, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que solicitou exames de perícia ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal).