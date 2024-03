Max Verstappen (Red Bull) vence Grande Prêmio da Arábia Saudita de F1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu sem grandes dificuldades o Grande Prêmio da Arábia Saudita, segunda prova das 24 desta temporada do Mundial de Fórmula 1, neste sábado, no circuito urbano de Jidá.

O tricampeão mundial, que largou da pole position, superou seu companheiro mexicano Sergio Pérez, como havia ocorrido no último fim de semana no GP do Bahrein.

"O carro foi muito bem, ainda melhor do que esperávamos. É um fim de semana fantástico para toda a equipe", comemorou Verstappen, que superou em 13 segundos seu companheiro de equipe 'Checo' Pérez, penalizado em 5 segundos por ter atrapalhado Alonso nos boxes.

Essa foi a 56ª vitória da carreira de Verstappen e a nona consecutiva do holandês. Ele também alcançou uma marca histórica: foi seu 100º pódio.

Apesar das polêmicas internas que abalam a Red Bull há um mês com o início do caso Christian Horner, absolvido das acusações de "comportamento impróprio" feitas por uma funcionária, que foi suspensa, a equipe austríaca confirmou no rápido circuito localizado à beira do Mar Vermelho sua superioridade esmagadora ao conseguir sua segunda dobradinha em duas corridas.

O terceiro lugar do pódio ficou com o piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, que havia largado da primeira fila com Verstappen e que chegou mais de 20 segundos atrás do vencedor da prova, embora tenha conseguido marcar o ponto da volta mais rápida no final.

O espanhol Fernando Alonso terminou em quinto, duas posições à frente do jovem piloto britânico da Ferrari Oliver Bearman, que cumpriu a difícil função de substituir o espanhol Carlos Sainz Jr., que se recupera após passar por uma cirurgia de apendicite.

Bearman, que largou da décima primeira posição, se tornou o terceiro piloto mais jovem da história a participar de um Grande Prêmio de Fórmula 1 aos 18 anos, 10 meses e 1 dia.

"Ele fez um trabalho incrível, ser sétimo em sua primeira corrida na F1 é muito impressionante", disse Leclerc sobre seu companheiro de equipe adolescente.

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, terminou em quarto lugar, à frente da Aston Martin de Alonso.

George Russell (Mercedes), Bearman, Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) e a Haas de Nico Hulkenberg completaram o top-10.

--- Classificação final do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 308,450 km em 1 h 20:43.273

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) a 13.643

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 18.639

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 32.007

5. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 35.759

6. George Russell (GBR/Mercedes) a 39.936

7. Oliver Bearman (GBR/Ferrari) a 42.679

8. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 45.708

9. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 47.391

10.Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) a 1:16.996

11.Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 1:28.354

12.Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1:45.737

13.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

14.Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

15.Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) a 1 volta

16.Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

17.Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) a 1 volta

18.Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) a 1 volta

Melhor volta da corrida: Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.632 na 50ª volta (média: 212,624 km/h)

Abandonos:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault): problema na caixa de câmbio 2ª volta

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): saída da pista 6ª volta

- Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 51 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 36

3. Charles Leclerc (MON) 28

4. George Russell (GBR) 18

5. Oscar Piastri (AUS) 16

6. Carlos Sainz Jr (ESP) 15

7. Fernando Alonso (ESP) 12

8. Lando Norris (GBR) 12

9. Lewis Hamilton (GBR) 8

10. Oliver Bearman (GBR) 6

11. Nico Hülkenberg (ALE) 1

12. Lance Stroll (CAN) 1

13. Alexander Albon (TAI) 0

14. Zhou Guanyu (CHN) 0

15. Kevin Magnussen (DIN) 0

16. Daniel Ricciardo (AUS) 0

17. Esteban Ocon (FRA) 0

18. Yuki Tsunoda (JPN) 0

19. Logan Sargeant (EUA) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Pierre Gasly (FRA) 0

- Mundial de construtores:

1. Red Bull 87 pts

2. Ferrari 49

3. McLaren-Mercedes 28

4. Mercedes 26

5. Aston Martin-Mercedes 13

6. Haas-Ferrari 1

7. Williams-Mercedes 0

8. Sauber-Ferrari 0

9. Racing Bulls-Red Bull 0

10. Alpine-Renault 0

