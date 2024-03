Martín vence 1ª sprint do ano na MotoGP; Bagnaia é 4º

SÃO PAULO, 9 MAR (ANSA) - O espanhol Jorge Martín, da Pramac Ducati, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de MotoGP, que abre a temporada da categoria rainha da motovelocidade mundial.

Vice-campeão em 2023, Martín terminou logo à frente do sul-africano Brad Binder (Red Bull-KTM), em segundo, e do também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), em terceiro.

O bicampeão Francesco Bagnaia, da equipe de fábrica da Ducati, foi o quarto colocado, após ter sido ultrapassado por Espargaró na penúltima volta da sprint.

Com o resultado, Martín larga na frente no campeonato de 2024, com 12 pontos, seguido por Binder (nove), Espargaró (sete) e Bagnaia (seis).

A corrida principal do GP do Catar acontece às 14h (horário de Brasília) deste domingo (10). (ANSA).

