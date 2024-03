Fruta que Mion cortou da dieta tem benefícios para os olhos, coração e mais

Marcos Mion precisou manter o corpo muito definido para atuar no filme "MMA - Meu Melhor Amigo", o que exigiu bastante treino e foco na dieta por meses. Por ser uma das mais ricas em açúcar, o apresentador passou 120 dias sem comer manga.

Mion não precisava ter cortado a fruta do cardápio, segundo o coach dele. No entanto, o apresentador explicou que não queria "sair da dieta" por uma questão psicológica. "Meu cérebro iria registrar que eu falhei... Iria registrar desistência", escreveu nas redes.

A manga, aliás, possui benefícios que vão desde melhorar a imunidade e auxiliar a saúde cardíaca até a aliviar a constipação. Veja abaixo:

Ajuda na imunidade

Por possuir vitaminas C e A, a manga ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, atuando na prevenção de doenças. A vitamina A contribui com a integridade da pele e das mucosas, impedindo a invasão de patógenos que podem causar problemas de saúde. Sua deficiência reduz a resistência a infecções, por exemplo. Já a vitamina C evita o dano das células do corpo e aumenta a imunidade.

Alivia a constipação

As fibras presentes na manga auxiliam o funcionamento intestinal e previnem a prisão de ventre. De acordo com um estudo, quem consumiu cerca de 300 g da fruta (uma manga média) por dia teve menos sintomas de constipação crônica. Os pesquisadores acreditam que, além das fibras, a presença de fitoquímicos da polpa da manga são benéficos para aliviar esse desconforto.

Faz bem para o coração

A manga contém antioxidantes e fibras solúveis que contribuem para o bom funcionamento das artérias, equilibram a frequência cardíaca e os níveis de colesterol LDL —é importante lembrar que em excesso, esse tipo de colesterol pode entupir veias e artérias, elevando o risco de infarto.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Auxilia na proteção da visão

É um fruto que possui carotenoides, que são substâncias que dão a cor amarela, e são precursoras da vitamina A —o nutriente desempenha um papel importante para a visão, auxilia na proteção os olhos de doenças como catarata e diminui a dificuldade de visão noturna.

A manga também possui os antioxidantes luteína e zeaxantina, que protegem os olhos de alguns danos externos e previnem a degeneração macular, que causa a perda de visão.

Retarda o envelhecimento da pele

Como a manga possui antioxidantes como as vitaminas A e C, seu consumo retarda o envelhecimento. A vitamina C ajuda na produção do colágeno no organismo e a vitamina A atua na produção e manutenção do tecido subcutâneo e renovação das células do corpo. Ainda auxilia na elasticidade da pele.

Melhora a concentração e a memória

Isso ocorre por conter em sua composição o ácido glutâmico (glutamina), um aminoácido importante para o órgão, aumentando a concentração e melhorando a memória.

Aumenta a absorção do ferro

A fruta é um alimento que contém vitamina C e esse nutriente auxilia na absorção do ferro dos alimentos ingeridos. Dessa forma, o consumo da fruta contribui com quem tem anemia por privação desse mineral. Nesses casos, a recomendação é comer a manga após as refeições principais.

* Com informações de reportagem publicada em 25/05/2020.