Inter de Milão vence Bologna (1-0) e abre 18 pontos de vantagem na liderança

A Inter de Milão continua firme em sua trajetória rumo ao título da Serie A, objetivo que está cada vez mais em suas mãos, depois de neste sábado (9) vencer o Bologna fora de casa por 1 a 0, pela 28ª rodada do campeonato italiano.

Dezoito pontos: essa é a vantagem provisória da Inter sobre a segunda colocada, a Juventus, que joga no domingo contra a Atalanta para tentar diminuir essa enorme diferença, que já parece decisiva no momento em que restam dez jogos para o fim da competição.

São dez vitórias consecutivas no campeonato para a Inter, que vive uma fase espetacular. E o Bologna de Thiago Motta, também vivia um ótimo momento, após seis vitórias consecutivas. Mas neste duelo entre dois grandes times, o líder impôs sua força e tradição e conquistou os três pontos com o único gol do jogo, marcado pelo alemão Yann Bisseck aos 37 minutos.

O técnico Simone Inzaghi até se deu ao luxo de poupar seu artilheiro, o argentino Lautaro Martínez, nesta partida, pensando no jogo de quarta-feira, em Madri, contra o Atlético, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Nesse confronto o atual vice-campeão europeu defenderá a vantagem de 1 a 0 conquistada na partida de ida na capital lombarda.

Apesar da derrota, o Bologna, quarto colocado, permanecerá na 'zona da Champions' neste fim de semana de qualquer maneira.

Porém, o time pode ver seus perseguidores se aproximarem, principalmente a Roma (5ª), que está quatro pontos atrás e que visita a Fiorentina (8ª) no domingo.

A Atalanta (6ª) está a cinco pontos e também pode aproveitar a visita a Turim, no domingo, para se aproximar desse tão cobiçado 'Top 4'.

A derrota do Bologna também ameniza a decepção do Napoli (7º), atual campeão italiano que na sexta-feira só conseguiu empatar em casa por 1 a 1 com o Torino (10º). Apesar deste tropeço, os napolitanos reduziram para sete pontos a distância em relação ao tão desejado quarto lugar.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Napoli - Torino 1 - 1

- Sábado:

Sassuolo - Frosinone 1 - 0

Cagliari - Salernitana 4 - 2

Bologna - Inter 0 - 1

Genoa - Monza

- Domingo:

(08h30) Lecce - Hellas Verona

(11h00) Milan - Empoli

(14h00) Juventus - Atalanta

(16h45) Fiorentina - Roma

- Segunda-feira:

(16h45) Lazio - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 75 28 24 3 1 70 13 57

2. Juventus 57 27 17 6 4 42 21 21

3. Milan 56 27 17 5 5 51 32 19

4. Bologna 51 28 14 9 5 41 25 16

5. Roma 47 27 14 5 8 52 33 19

6. Atalanta 46 27 14 4 9 49 30 19

7. Napoli 44 28 12 8 8 43 32 11

8. Fiorentina 42 27 12 6 9 39 30 9

9. Lazio 40 27 12 4 11 32 29 3

10. Torino 38 28 9 11 8 26 26 0

11. Monza 36 27 9 9 9 28 34 -6

12. Genoa 33 27 8 9 10 29 33 -4

13. Cagliari 26 28 6 8 14 29 49 -20

14. Lecce 25 27 5 10 12 25 44 -19

15. Empoli 25 27 6 7 14 22 41 -19

16. Udinese 24 27 3 15 9 26 41 -15

17. Frosinone 24 28 6 6 16 35 57 -22

18. Hellas Verona 23 27 5 8 14 24 36 -12

19. Sassuolo 23 28 6 5 17 33 55 -22

20. Salernitana 14 28 2 8 18 23 58 -35

