Influenciador Nick Fontana é atacado com 38 golpes de faca em Curitiba

O influenciador Nick Fontana, de 21 anos, foi atacado com 38 golpes de faca em Curitiba, no Paraná, em 1° de março. O caso foi divulgado nas redes sociais na noite de quinta (7).

O que aconteceu

Policiais encontraram o influenciador com ferimentos no tórax e na cabeça após denúncia de vizinhos. Nick Fontana foi visto saindo de uma residência ensanguentado. O episódio ocorreu no bairro Uberaba, em Curitiba, por volta das 17h45.

O agressor, Anderson de Freitas Silveira, fugiu em uma caminhonete branca. Vizinhos também falaram à polícia que não ouviram barulhos de discussão, apenas de batidas e uma voz falando "Anderson, para".

O influenciador morava na mesma residência de Anderson. Ao UOL, o advogado Igor Jose Ogar contou que Nick alugou um quarto no imóvel. Durante o convívio, os dois chegaram a se relacionar casualmente.

Foram localizadas duas facas - sendo uma delas com a lâmina quebrada e manchas de sangue. O interior da residência e o portão também estavam sujas de sangue.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar os fatos, o crime apurado é homicídio tentado. As diligências seguem a fim de estabelecer a dinâmica do ocorrido, o suspeito deve ser ouvido nos próximos dias

Polícia Civil do Paraná, em nota

Motivo do ataque

Nick Fontana desistiu de se envolver com Anderson após perceber comportamento agressivo. Segundo Ogar, No dia do ataque, Nick se recusou a beijá-lo e recebeu xingamentos de teor homofóbico, além de ser atacado com diversos golpes de faca

O advogado ainda classificou o episódio como uma "barbárie". A defesa informou que o influenciador está abalado psicologicamente e usando uma bolsa de colostomia.

O que diz a defesa

O advogado Caio Percival afirmou ao UOL que Anderson é réu primário com bons antecedentes. Empresário do ramo de food trucks, ele irá prestar depoimento de forma voluntária na delegacia na próxima terça-feira (12).

Sobre os fatos ocorridos na última sexta-feira, dia 01.03.2024, Anderson já está colaborando com as investigações, tendo procurado a Delegacia do Uberaba, voluntariamente, por meio de seus Advogados, para apresentar sua versão, devendo ser ouvido nos próximos dias.