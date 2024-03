Houthis lançam ataque contra navios dos EUA no Mar Vermelho

ROMA, 9 MAR (ANSA) - Os houthis, grupo apoiado pelo Irã que controla a maior parte do Iêmen, lançaram um ataque com 37 drones em direção a contratorpedeiros e a um navio comercial dos Estados Unidos no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

A ação foi anunciada por Yahya Sare'e, porta-voz militar dos houthis, que têm atacado navios ocidentais na região para demonstrar apoio à causa palestina, no âmbito da invasão de Israel contra a Faixa de Gaza em reação aos atentados cometidos pelo Hamas em 7 de outubro.

O Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio confirmou um ataque em "larga escala" e disse que as forças americanas e aliadas derrubaram 15 drones do grupo iemenita na madrugada deste sábado (9).

No entanto, os EUA garantem que a ação houthi não deixou feridos nem provocou danos a embarcações. (ANSA).

