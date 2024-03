Governo emirático acolhe Resolução do Conselho de Segurança que pede cessar-fogo no Sudão durante o Ramadã

ABU DHABI, 9 de março de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos receberam com satisfação a resolução do Conselho de Segurança da ONU que pede um cessar-fogo no Sudão durante o Ramadã, à luz da contínua deterioração da situação humanitária.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) expressou a esperança de que essa medida levaria ao fim da crise entre as partes sudanesas, evitando mais sofrimento para o povo sudanês e facilitando a chegada de alívio e ajuda humanitária às áreas afetadas, especialmente para os grupos mais vulneráveis, incluindo doentes, crianças, idosos e mulheres.

O Ministério enfatizou seu firme apoio a todos os esforços para reduzir a escalada, alcançar um cessar-fogo e iniciar um diálogo político que facilite a restauração da paz e da segurança e atenda às aspirações de estabilidade e prosperidade do povo sudanês.