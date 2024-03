Fundação Emirates e PureHealth lançam a iniciativa Active Abu Dhabi

ABU DHABI, 9 de março de 2024 (WAM) -- Na presença do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Tribunal Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos de Heróis Caídos, a Fundação Emirates fez uma parceria com a PureHealth para lançar a iniciativa Active Abu Dhabi (Abu Dhabi Ativa).

O xeique Theyab foi informado sobre a iniciativa para promover ainda mais estilos de vida ativos e saudáveis em Abu Dhabi por meio de um programa de atividades de condicionamento físico com duração de um ano, começando em 18 de março de 2024 por 14 dias.

Dados recentes do Departamento de Desenvolvimento Comunitário de Abu Dhabi destacam que 37,3% da população de Abu Dhabi já cumprem as diretrizes globais de atividade física da Organização Mundial da Saúde. A Active Abu Dhabi, cuja missão é liderar uma série de eventos anuais de estilo de vida ativo, tem como objetivo aproveitar esse impulso, promovendo o engajamento esportivo, a interação social positiva e incentivando um segmento ainda maior da comunidade a adotar um estilo de vida saudável.

Impulsionada pelo Pura, o aplicativo de longevidade abrangente e personalizado da PureHealth, habilitado para IA, a colaboração entre a PureHealth e a Active Abu Dhabi está definida para impactar a comunidade, incentivando uma sociedade mais dinâmica e resiliente, onde o bem-estar individual é priorizado. O Pura dará acesso a desafios, mas também recompensará a participação com incentivos, melhorando o envolvimento geral na Active Abu Dhabi e o progresso em direção a um estilo de vida mais saudável. A parceria está alinhada com a missão da PureHealth de promover a longevidade para todos e incentivar as pessoas a melhorar sua saúde holística e seu bem-estar geral.

Ahmed Al Shamsi, CEO da Fundação Emirates, disse que essa parceria entre a PureHealth e a Active Abu Dhabi é um marco significativo dos esforços coletivos para promover mudanças positivas. "Ao unirmos nossa experiência e recursos, não estamos apenas forjando uma colaboração; estamos iniciando um movimento em direção a uma comunidade mais saudável e conectada. Juntos, redefiniremos o que é possível na promoção da saúde, do bem-estar e do envolvimento da comunidade, estabelecendo um novo padrão para parcerias impactantes em Abu Dhabi e em outros lugares", destacou.

Shaista Asif, CEO do Grupo PureHealth, ressaltou que "na PureHealth, nossa visão é promover a longevidade para liberar tempo para a humanidade, para que as pessoas vivam vidas mais longas, mais saudáveis, mais felizes e mais completas." E continuou dizendo que "por meio de nossa colaboração com a Active Abu Dhabi, estamos nos aproximando da concretização dessa visão de uma comunidade vibrante e preocupada com a saúde que prioriza o bem-estar." Asif afirmou acreditar no aproveitamento do poder transformador da comunidade para promover a atividade física, gerando um efeito cascata de benefícios para a saúde em todas as idades e estilos de vida. "Temos orgulho de sermos parceiros em uma iniciativa tão significativa", disse.

Mansour Al Dhaheri, fundador da Active Abu Dhabi, enfatizou que "a empresa se esforça para unir a comunidade por meio da atividade". A parceria com a PureHealth expande nosso alcance e amplia nosso impacto à medida que defendemos a saúde e o bem-estar como pilares fundamentais de uma vida plena, acrescentou. "Juntos, podemos inspirar ainda mais pessoas a adotar um estilo de vida ativo e colher seus inúmeros benefícios", afirmou.

O First Steps é o próximo evento do Active Abu Dhabi em um calendário anual, um desafio de caminhada de 14 dias, que começará em 18 de março de 2024 no Parque Umm Al Emarat. O evento será aberto a pessoas de todos os níveis de condicionamento físico e os participantes poderão acessar uma série de desafios e informações diárias, além de prêmios e incentivos que estarão vinculados aos respectivos desafios.

O local estará aberto diariamente durante o período de 14 dias, das 15h às 18h e das 20h às 23h, por duas semanas, a partir de segunda-feira, 18 de março de 2024. Os participantes podem entrar no parque gratuitamente para participar pessoalmente ou podem acompanhar virtualmente de qualquer lugar por meio do aplicativo Pura.