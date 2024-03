Ex-sócio de Pablo Escobar é preso sob acusação de tráfico de drogas na Colômbia

Por Graham Keeley

MADRI (Reuters) - Um homem suspeito de ser traficante de drogas e ex-sócio do falecido barão do tráfico colombiano Pablo Escobar foi preso em uma luxuosa mansão na cidade de Medellín após uma operação internacional, disse a polícia espanhola neste sábado.

O homem detido é suspeito de ser o elo entre traficantes baseados em Medellín e os grupos criminosos europeus Ndrangheta – na Itália – e Mocro Mafia, que opera a partir da Holanda, disse a polícia em um comunicado.

“Ele era conhecido pelas autoridades policiais por ter colaborado no passado com um líder histórico (do cartel de Medellín) entre os anos 80 e 90”, disse o comunicado policial.

Uma fonte policial com conhecimento da investigação identificou o homem como Julio Andres Murillo Figueroa e nomeou o líder do cartel com o qual ele tinha ligações como Pablo Escobar.

A operação que levou à detenção do suspeito começou após uma troca de informações entre a unidade de fugitivos da Polícia Nacional espanhola e os seus homólogos na Colômbia, afirmou o comunicado.