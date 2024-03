Entregador é agredido por motorista e tem triciclo quebrado no Rio; veja

Um entregador foi agredido com um soco no rosto e teve o triciclo quebrado por um motorista na manhã de sexta-feira (8), em Ipanema, na zona sul do Rio.

O que aconteceu

Entregador, que trabalha para um supermercado na zona sul, iria fazer entrega em um condomínio quando ocorreu o episódio. Mateus da Silva, 23, disse ao UOL que parou o triciclo, que usa para trabalhar, na frente do prédio onde faria a entrega, na rua Barão de Jaguaripe. Enquanto aguardava a liberação para entrar no condomínio, o rapaz aproveitou para organizar as caixas, quando um motorista desceu do carro e disse que ele teria que tirar o triciclo para que ele conseguisse sair da vaga onde estava estacionado. Já alterado, o condutor também teria chutado o triciclo com as entregas.

Mateus explicou que confrontou o homem pela atitude e disse que ele teria que pagar pelo prejuízo. Na sequência, ainda de acordo com o entregador, o motorista entrou no carro novamente e passou por cima do triciclo. Após o episódio, Mateus teria tentado quebrar o retrovisor do carro.

Depois, o motorista saiu do automóvel novamente. Mateus explicou ter pensado que o homem saiu para ver o que tinha ocorrido e tentaria resolver a situação. "Ele [motorista] perguntou: 'O que aconteceu no seu pedal?' Como se fosse ver o que ocorreu. Ele se aproximou, como se fosse trocar uma ideia e, na covardia, me deu um soco no rosto." Depois, o motorista entrou no carro e deixou o local. A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência.

Vídeo gravado pelo trabalhador mostra o momento em que ele leva um soco. As imagens também registraram o triciclo caído e amassado, e as caixas e sacolas com os alimentos no chão. "Ele passaria por cima de mim também se eu não tivesse saído [da frente]", relatou o entregador, que também é rapper e tem o nome artístico de AR Baby. O trabalhador ainda acrescentou que nunca viu o motorista e explicou que o triciclo era da empresa.

Como o motorista não foi identificado, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Na segunda-feira (4), um entregador foi baleado por um policial militar. O caso ocorreu após o agente ter se recusado a descer para buscar o pedido na portaria, na Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima está em estado grave.

Entregador registrou boletim de ocorrência

O entregador registrou a ocorrência na 14º Delegacia de Polícia do Leblon, também na zona sul do Rio, na sexta-feira (8). Ao deixar a delegacia, Mateus disse que viu o motorista chegando no local acompanhando de um advogado. O entregador ainda informou ao UOL que retornaria à DP neste sábado (9) com os vídeos que gravou no momento da agressão.

"Só quero que a justiça seja feita", diz entregador. "Estão perguntando porque eu não revidei. Como que revida? Viram o cara? E se eu revido e ele saca uma pistola e dá um tiro na minha cara? Estamos em 2024, fazer na mão não leva ninguém a nada. Se ele me dá um tiro, minha vida como fica? Minha vida em primeiro lugar", afirmou, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Polícia Civil diz que apura o caso. A vítima foi encaminhada para fazer o exame de corpo de delito. "Os agentes requisitaram imagens de câmeras de segurança e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", disse a corporação ao UOL neste sábado. A identidade do motorista não foi divulgada.