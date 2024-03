Emirados Árabes Unidos e Egito realizam o sexto lançamento aéreo de ajuda em Gaza sob o lema "Birds of Goodness"

ABU DHABI, 9 de março de 2024 (WAM) -- O Comando de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa anunciou a implementação do sexto lançamento aéreo de ajuda humanitária e de socorro pela Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos e pela Força Aérea Egípcia no norte da Faixa de Gaza para aliviar o sofrimento dos irmãos palestinos e ajudá-los a superar as difíceis circunstâncias que estão enfrentando.

Equipes conjuntas de ambos os países realizaram a sexta operação de lançamento aéreo usando aeronaves que transportaram 62 toneladas de alimentos e ajuda médica para o norte de Gaza, elevando o total de ajuda lançada desde o lançamento da operação "Birds of Goodness" para 293 toneladas de ajuda humanitária e de socorro. A "Birds of Goodness", que continuará por várias semanas, incorpora o alto nível de coordenação conjunta entre os Emirados e o Egito.

A quantidade de suprimentos fornecidos pelos EAU à Faixa de Gaza chegou a mais de 21 mil toneladas, transportadas por mais de 200 voos e mais de 520 caminhões, além de dois navios.

Os Emirados Árabes Unidos, por meio da operação "Gallant Knight 3", estabeleceram seis estações de dessalinização de água que produzem 1,2 milhão de galões por dia, bombeados para Gaza, beneficiando mais de 600 mil pessoas.

O país também estabeleceu dois hospitais de campanha, o primeiro no sul de Gaza, sob a supervisão de uma equipe médica dos Emirados, incluindo mais de 100 médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de laboratório. O hospital tratou aproximadamente 7.951 casos desde sua abertura em 2 de dezembro de 2023.

O segundo é um hospital flutuante na costa da cidade de Al Arish, com 200 leitos, que começou a prestar serviços médicos em 26 de fevereiro de 2024. O país também forneceu o serviço de internet Starlink para consultas médicas urgentes no hospital de campanha por meio de tecnologia de comunicação por vídeo.

Mais de 545 pessoas de Gaza chegaram ao país para receber cuidados médicos sob as diretrizes do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para tratar 2 mil pacientes feridos e com câncer da faixa, além de 511 instalações.

Os Emirados Árabes Unidos também estabeleceram 5 padarias automatizadas para atender às necessidades diárias de mais de 72 mil pessoas e forneceram farinha para sete padarias existentes em Gaza, atendendo às necessidades diárias de 14 mil pessoas por dia.