Emirados Árabes Unidos dá as boas-vindas ao Ramadã com preparação total e diversas festividades

ABU DHABI, 9 de março de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos se preparam para dar as boas-vindas ao mês sagrado do Ramadã com ruas decoradas e festividades, apresentando uma série de atividades que refletem os costumes e os valores de compaixão e tolerância dos Emirados.

Atividades religiosas

Este ano, a Autoridade Geral de Assuntos Islâmicos e Doações receberá 20 acadêmicos do Egito, Arábia Saudita, Marrocos, Omã, Bahrein, Tartaristão, Daguestão, Índia e Burkina Faso como parte do programa "Acadêmicos convidados do presidente dos EAU no Ramadã". E dará palestras em vários idiomas na Grande Mesquita Xeique Zayed, em Abu Dhabi, em mesquitas, centros corânicos, por meio da Plataforma de Pregação Inteligente e em reuniões de bairro. Além disso, haverá três sessões noturnas e cinco seminários coordenados com várias entidades. Os acadêmicos também participarão da celebração do Dia do Trabalho Humanitário Zayed no país, homenageando o legado do pai fundador, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Além disso, o programa deste ano inclui uma conferência científica com foco em "O Alcorão Sagrado e os Horizontes das Ciências Cósmicas e os Esforços dos Emirados Árabes Unidos para Servi-lo". Participarão acadêmicos convidados e especialistas de instituições relevantes. Além disso, a 27ª edição do Prêmio Internacional do Alcorão Sagrado de Dubai continuará, com competições de memorização do Alcorão. Além disso, a 10ª edição do Prêmio de Ciências e Memorização do Alcorão sediará várias competições locais e internacionais que atenderão a diversas categorias, demografias, gêneros e idades durante o mês do Ramadã.

Majalis do Ramadã

Os Majalis do Ramadã dos EAU, que misturam aspectos religiosos, culturais e tradicionais, envolvem altos funcionários e figuras públicas, destacando a unidade da sociedade dos Emirados. A 13ª edição do Ministério do Interior, com o tema "Sociedade Emiradense: Raízes Antigas, Horizontes Globais", começará no início do Ramadã, com 21 sessões em todos os Emirados. Com foco nos valores do país e nas conquistas globais, esses conselhos abordarão "Família: o pilar da sociedade", "Sistema de valores dos Emirados" e "Comunidades digitais".

Proteção ao consumidor

Durante o Ramadã, os Emirados Árabes Unidos experimentam um aumento na atividade de compras, levando as autoridades de proteção ao consumidor a garantir a prontidão do mercado e a disponibilidade de produtos. O Ministério da Economia confirma o amplo fornecimento para o Ramadã, proibindo aumentos de preços sem aprovação. Uma equipe nacional vai monitorar os preços de produtos essenciais no futuro próximo.

Horário de trabalho

Durante o Ramadã, a Autoridade Federal de Recursos Humanos do Governo emitiu uma diretriz que especifica o horário de trabalho dos funcionários do Governo federal, sendo das 9h às 14h30, de segunda a quinta-feira, e das 9h às 12h às sextas-feiras, a menos que seja exigido de outra forma pela natureza do cargo. Os ministérios e entidades federais têm permissão para manter regulamentos de trabalho flexíveis dentro desse horário, incluindo trabalho remoto para até 70% dos funcionários às sextas-feiras. Além disso, o Ministério de Recursos Humanos e da Emiratização anunciou uma redução de duas horas no horário de trabalho diário para os funcionários do setor privado durante o Ramadã, permitindo que as empresas privadas adotem acordos de trabalho flexíveis ou remotos dentro do horário diário designado.

Festivais de compras

Os festivais de compras estão em pleno andamento nos Emirados Árabes Unidos para o Ramadã 2024. O "Noites do Ramadã", organizado pela "Ofertas de Abu Dhabi", promete ofertas exclusivas, itens de edição limitada e experiências de compras únicas até 14 de abril. A campanha "Ramadã em Dubai" oferece diversas iniciativas e eventos, incluindo promoções, descontos e atividades de entretenimento.

Enquanto isso, o Festival do Ramadã de Sharjah, agora em sua 34ª edição, apresenta milhares de lojas que oferecem descontos de até 75% em marcas globais, se tornando uma opção para residentes e visitantes até 13 de abril.