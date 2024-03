SP tem 51 mortes por dengue no ano até agora; no RJ são 26

O estado de São Paulo registrou 51 mortes por dengue este ano. No Rio de Janeiro o número de mortes pela doença chegou a 26. Os dados são do painel de monitoramento de dengue do Estado de São Paulo e da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro.

Entenda

Além das 51 mortes confirmadas, há outras 151 em investigação em São Paulo. Os dados são do painel de monitoramento de dengue do estado.

No estado de São Paulo foram confirmados 177.384 casos de dengue no período. Dentre esses casos, 2.292 eram casos com sinal de alarme e 215 eram casos graves.

O governo do estado decretou estado de emergência para a dengue na última terça-feira (5). Com o decreto, São Paulo soma-se a um grupo com outras oito unidades da Federação (AC, DF, GO, MG, ES, RJ, SC e AP) em emergência para dengue.

Na capital paulista foram registradas três mortes por dengue no ano, e 41.013 casos confirmados. Segundo a prefeitura, os bairros com o maior número de casos são: Vila Jaguará, Parque São Domingos, Itaquera, Jaçanã, São Miguel Paulista, Vila Leopoldina, Anhanguera, Tremembé, Campo Limpo, Vila Maria, Guaianases, Lapa, Água Rasa, Lajeado e Vila Medeiros.

No Rio de Janeiro, são 26 mortes confirmadas pela doença no ano. Outras 72 mortes estão em investigação. Os dados são da Secretaria de Saúde do estado.

O estado do Rio registrou 107.833 casos da doença em 2024. As mortes no estado foram registradas em 16 cidades, sendo quatro mortes na capital fluminense. O estado decretou estado de emergência para a em 21 de fevereiro.

