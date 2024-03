'Boa qualidade de som pelo preço': fone gamer está com 41% OFF, por R$ 85

O custo-benefício é o ponto forte do fone de ouvido HV-H2232d, da marca Havit, de acordo com a maioria dos consumidores que compraram o produto na Amazon, parceira do UOL — e foram mais de 4 mil compras só no mês passado.

Com som de boa qualidade para games e música, agora, o produto está ainda mais em conta graças a um desconto de 41% e sai por cerca de R$ 85. O design simples ergonômico, com arco ajustável e earpads confortáveis, também se destaca. Confira mais detalhes e o que diz quem o comprou.

O que este fone tem de bom?

Alto-falante 50 mm com bobina de alto magnetismo, que promete qualidade sonora para games e ouvir música;

Design ergonômico e robusto;

Earpads confortáveis para longos períodos de uso com isolamento acústico;

Arco ajustável;

Iluminação RGB;

Conector Jack de 3,5 mm.

Entrada tripla: som, mic e USB.

Cor preta.

O que diz quem comprou o produto?

O fone tem mais de 5,3 mil avaliações de consumidores e nota média de 4,6 (do total de cinco) na Amazon. Veja alguns comentários de quem o comprou.

Aparelho sensacional. Confortável dependendo do tempo de uso e tem uma acústica considerável. Acabamento dos detalhes é interessante. Fios reforçados. Muito bom. Leomackson Rodrigues

Headset maravilhoso. Ótima qualidade de som. Cabo no tamanho ideal. Microfone maleável. Gostei muito. Única crítica que tenho, mas foi um erro meu em não ver isso quando fui comprar, é que o microfone e cabo não são destacáveis. Fora isso, é perfeito! FabioOPA!

Muito bom, boa qualidade de som pelo preço! Tailon

Gostei bastante. A qualidade do som é muito boa para o preço do produto, e ele é bem bonito. Douglas Vicente

Pontos de atenção

Uma das principais reclamações de consumidores diz respeito à qualidade do som, que afirmam ser baixo, abafado e com falhas. Outros clientes afirmam que não conseguiram ligar o produto ou que ele parou de funcionar com o tempo.

Comprei pensando estar fazendo um upgrade, já que tinha um fone que não é de marca. Ele durou 2 meses. Além disso, o fone é de 2 pinos e eu tive que comprar um adaptador para usar. Gabriel Marques Vieira Rosa

O som é muito baixo, e ele ainda vem com diversas entradas. Como se não bastasse, agora só funciona um lado. [...] Deyvid Queiroz Pereira

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de beleza, de casa e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).