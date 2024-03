Coalizão liderada pelos EUA derruba 15 drones houthis no Iêmen

As forças dos Estados Unidos e aliadas abateram 15 drones disparados por rebeldes houthis iemenitas apoiados pelo Irã no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, anunciou neste sábado (9) o Comando Militar do Oriente Médio dos EUA (Centcom). Pouco depois, os houthis assumiram a responsabilidade por um grande ataque, afirmando que dispararam mísseis contra um navio comercial "americano" e lançaram drones contra navios de guerra americanos no "Mar Vermelho e no Golfo de Aden".

Foi um dos maiores ataques dos rebeldes houthis do Iémen desde que iniciaram em, novembro, uma campanha de ataques com drones e mísseis contra navios que transitavam pelo Mar Vermelho, vital para o comércio global, em um sinal de solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, onde Israel está em guerra contra o movimento islâmico Hamas desde 7 de outubro.

Este ataque de "grande escala" ocorreu antes do amanhecer no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, informou o Centcom. As forças da coligação e o comando militar dos EUA avaliaram que os drones representavam "uma ameaça iminente aos navios mercantes, à Marinha dos EUA e aos navios da coligação na região", de acordo com a mesma fonte.

Como resultado, "navios e aeronaves da Marinha dos EUA, assim como diversos navios e aeronaves da Marinha da Coligação, abateram 15" dos drones disparados pelos houthis, acrescentou o Centcom em uma mensagem publicada na rede social X.

"Estas iniciativas são tomadas para proteger a liberdade de navegação e para tornar as águas internacionais mais seguras", sublinhou o comando.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, por sua vez, indicou no X que os rebeldes realizaram duas operações distintas. A primeira teve como alvo o navio comercial Propel Fortune, no Golfo de Aden, declarou ele, descrevendo-o como um barco "americano". Sites de rastreamento de navios descrevem o graneleiro com bandeira de Cingapura, mas não fornecem sua localização atual.

Em uma segunda operação houthi, acrescentou Saree, "37 drones" foram disparados contra "diversos navios de guerra americanos".

Em 9 de janeiro, as forças americanas e britânicas abateram 18 drones e três mísseis disparados por rebeldes iemenitas contra navios no Mar Vermelho, informaram os militares americanos na época. De acordo com o Reino Unido, foi o maior ataque realizado até então pelos houthis.

Em dezembro, os Estados Unidos anunciaram uma iniciativa de segurança marítima destinada a proteger os navios no Mar Vermelho contra os ataques dos houthis, que forçaram os navios comerciais a se desviarem desta rota por onde normalmente passa 12% do comércio mundial.

Desde janeiro, os Estados Unidos e o Reino Unido também lançaram repetidos disparos contra alvos houthis no Iémen, mas os rebeldes continuaram seus ataques.

(Com informações da AFP)