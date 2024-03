BYD reduz preço do Dolphin Mini, que agora custa R$ 42 mil... na China

O compacto elétrico chinês BYD Dolphin Mini, que acaba de ser lançado no Brasil, não chegou com o preço que muitos esperavam: custa R$ 115.800, valor acima dos R$ 100 mil que era especulado antes da estreia.

Na China, onde o hatch movido a baterias se chama Seagull, o preço sugerido é bem mais em conta, considerando a cotação direta do preço em dólares.

Na sua terra natal, o Dolphin acaba de receber um desconto de 5% e agora parte de US$ 9.700 (cerca de R$ 42 mil).

Como é o Dolphin Mini vendido no Brasil

Imagem: Vitor Matsubara/UOL

NA configuração comercializada no mercado brasileiro, o Dolphin Mini tem autonomia de 280 km com uma carga completa, segundo o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Sua velocidade máxima é de 130 km/h e aceleração de zero a 100 km/h acontece em 14, segundos, com potência de 75 cv e torque de 13,7 kgfm.

Sua bateria tem capacidade de 38 kWh e o tempo de recarga entre 30% e 80% é de 30 minutos em um carregador rápido (DC). O BYD Dolphin Mini traz como opções de condução os modos 'Normal', 'Eco' e 'Sport', além de um ajuste específico para terrenos com baixa aderência.

Com 3,78 metros de comprimento, ele é 10 cm maior do que um Renault Kwid e 34 cm menor do que o BYD Dolphin. Ainda assim, ele tem 2,50 metros de entre eixos, trazendo bom espaço interno, apesar de ser homologado para apenas quatro passageiros.

Mesmo sendo pequeno, o Dolphin Mini é elogiado pelo acabamento interno muito superior em relação aos outros modelos na sua faixa de preço, trazendo materiais de boa qualidade, até mesmo no caso de plásticos rígidos.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.