Brest perde para o Lens (1-0) e PSG pode aumentar vantagem na liderança

O Brest, segundo colocado, perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Lens, neste sábado (9), pela 25ª rodada da Ligue 1, e dá assim ao líder Paris Saint-Germain a oportunidade de aumentar ainda mais sua vantagem na liderança do campeonato francês.

O PSG mantém uma distância de nove pontos em relação ao Brest, que passaria a 12 se o time da capital derrotar o Reims (9º) em casa neste domingo.

É o fim de uma impressionante sequência de treze jogos consecutivos sem perder que permitiu ao Brest se consolidar como a grande revelação desta temporada. A última derrota sofrida pela equipe bretã na Ligue 1 havia sido no dia 5 de novembro.

Apesar do revés, o Brest não tem sua vice-liderança ameaçada, pelo menos neste final de semana, já que está quatro pontos à frente do terceiro colocado, o Monaco, que visita o Strasbourg (13º) neste domingo.

O Lens conquistou os três pontos contra o Brest com um gol do zagueiro Ruben Aguilar aos 32 minutos.

Graças a essa vitória, a equipe do norte da França, vice-campeã no ano passado, sobe ao quarto lugar, posição que classifica para a próxima Liga dos Campeões. Mas poderá ser ultrapassado neste domingo pelo Lille (5º), que tem um ponto a menos e enfrenta o Rennes (8º).

No outro jogo deste sábado no campeonato francês, o Lyon saiu vitorioso (2-0) da visita ao Lorient.

Com 31 pontos, o time sobe provisoriamente para a 10ª posição e esquece o duro golpe que sofreu no último domingo, em casa, ao perder por 3 a 0 para o Lens. Esse revés encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas e a vitória deste sábado coloca a equipe novamente no caminho positivo.

Os gols do Lyon na visita à Bretanha foram marcados pelo argentino Nicolás Tagliafico (52') e por Mama Baldé (64').

A vitória do Lyon aconteceu sem o artilheiro Alexandre Lacazette, lesionado no final de fevereiro em partida da Copa da França contra o Strasbourg.

"O que devo destacar é o desempenho coletivo da equipe. Tínhamos um plano de jogo bastante claro, bem compreendido e aplicado pelos jogadores durante toda a partida", disse satisfeito o técnico do Lyon, Pierre Sage.

--- Jogos da 25ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Montpellier 1 - 2

- Sábado:

Lorient - Lyon 0 - 2

Lens - Brest 1 - 0

- Domingo:

(09h00) PSG - Reims

(11h00) Le Havre - Toulouse

Strasbourg - Monaco

Metz - Clermont-Ferrand FC

(13h05) Lille - Rennes

(16h45) Olympique de Marselha - Nantes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 55 24 16 7 1 54 19 35

2. Brest 46 25 13 7 5 35 19 16

3. Monaco 42 24 12 6 6 44 34 10

4. Lens 42 25 12 6 7 34 24 10

5. Lille 41 24 11 8 5 34 20 14

6. Nice 40 25 11 7 7 24 19 5

7. Olympique de Marselha 36 24 9 9 6 38 26 12

8. Rennes 35 24 9 8 7 36 29 7

9. Reims 34 24 10 4 10 30 32 -2

10. Lyon 31 25 9 4 12 27 38 -11

11. Toulouse 29 24 7 8 9 27 32 -5

12. Montpellier 26 25 6 9 10 29 34 -5

13. Strasbourg 26 24 6 8 10 25 37 -12

14. Nantes 25 24 7 4 13 23 36 -13

15. Lorient 25 25 6 7 12 33 47 -14

16. Le Havre 24 24 5 9 10 24 31 -7

17. Metz 20 24 5 5 14 21 37 -16

18. Clermont-Ferrand FC 17 24 3 8 13 17 41 -24

