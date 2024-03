Benignos, mas incômodos: miomas afetam metade das mulheres

Você sabia que os miomas afetam, em média, uma em cada duas mulheres em idade reprodutiva, que eles afetam cerca de 70% das mulheres na menopausa e que a porcentagem é ainda maior em mulheres afrodescendentes? Você sabia que eles causam sangramento excessivo durante a menstruação e aumentam significativamente a probabilidade de parto prematuro, complicações na gravidez, aborto espontâneo e até mesmo infertilidade?

Além disso, estamos falando de uma doença cujo custo anual nos EUA é estimado em cerca de US$ 34 bilhões, muito semelhante aos custos anuais dos cânceres de mama, cólon e ovário. Os gastos são tão altos porque o principal tratamento ainda é a histerectomia, ou remoção completa do útero.

Se extrapolarmos os dados para a Espanha, descobriremos que 85% das mulheres entre 35 e 50 anos têm miomas. E que as histerectomias envolvem um custo anual de aproximadamente 4 milhões de euros.

Funcionamento normal do útero

Dentro do útero está o miométrio, uma camada densa de células musculares grandes e elásticas que se contrai durante o ciclo menstrual normal da mulher, gerando ondas que são essenciais para que o esperma suba em busca do óvulo. Se a fertilização ocorrer, as contrações ajudam a mover o embrião recém-criado para o útero, onde ele se implanta no endométrio, um tecido ligado ao miométrio e especializado em nutrir o embrião.

Durante a gravidez, o miométrio aumenta enormemente de volume para acomodar o bebê, e sua contração gera a força necessária para expulsar o bebê durante o parto.

Como o útero consegue crescer tanto? Bem, porque espalhadas pelo miométrio estão pequenas células-tronco redondas em repouso, aguardando sinais para se tornarem ativas. Esses sinais vêm na forma de hormônios, como o estrogênio e a progesterona, que as estimulam a se dividir e se transformar em células musculares grandes e alongadas, promovendo o crescimento do útero.

A transformação ocorre em vários estágios, de modo que cada célula-tronco em divisão gera duas, uma das quais continua sendo a célula-tronco. A outra passa por vários estágios até se tornar uma célula muscular. Isso mantém as reservas de células-tronco no miométrio.

Na ausência de fertilização, as contrações do miométrio também são necessárias para eliminar o endométrio, que é exatamente o que acontece a cada menstruação com sangramento vaginal.

Miomas e funcionamento anormal do útero

Os miomas são aglomerados de células musculares que se originam do miométrio, formam nódulos no útero e muito raramente se tornam cancerosos e, portanto, são considerados tumores benignos. Pode haver apenas um mioma ou mais de um, o que é mais comum. Além disso, nem todos são incômodos: apenas 30 a 50% das mulheres com miomas apresentam sintomas.

Ilustração da estrutura de um útero humano com três miomas e na fase de menstruação, com descolamento do endométrio Imagem: The Conversation

A hipótese mais atual para sua origem é que o genoma de uma célula-tronco miometrial é alterado, transformando-a em uma célula-tronco tumoral. E, obviamente, todas as células filhas que se originam dela serão clones que compartilham a mesma alteração.

As células-tronco tumorais se comunicam muito bem com as células vizinhas por meio do estrogênio e da progesterona que as mulheres em idade fértil geram todos os meses durante o ciclo ovariano, e que são essenciais para a divisão das células-tronco tumorais. Além disso, as células musculares do mioma que se formaram a partir da célula-tronco do tumor mantêm a capacidade de se dividir e, assim, acabam gerando massas de células musculares que formam os nódulos, ou miomas, no útero.

Os miomas podem afetar o funcionamento adequado do útero, tanto em termos de contração quanto de modificação da comunicação do miométrio com o endométrio. Acredita-se que o sangramento excessivo que as mulheres frequentemente apresentam não se deve tanto à compressão dos miomas no útero, mas ao excesso de substâncias que saem do mioma que atuariam nos vasos sanguíneos que passam pelo miométrio e pelo endométrio vizinho.

Em resumo, os miomas não matam, mas sangram, o que geralmente está associado à anemia grave e a uma qualidade de vida muito ruim para as mulheres.

Corrida de resistência para vencer os miomas

Como acabamos de ver, os miomas dependem dos hormônios ovarianos e, desde o primeiro período menstrual, o miométrio é exposto a flutuações cíclicas de estrogênio e progesterona durante toda a vida fértil da mulher. Na menopausa, que ocorre entre os 45 e 55 anos de idade, ambos os hormônios caem drasticamente e, na maioria dos casos, os miomas diminuem de tamanho e até desaparecem, mas, acima de tudo, deixam de ser incômodos.

Felizmente, a maioria dos miomas são tumores de crescimento lento, e é por volta dos 40 anos que os sintomas se tornam mais graves e mais histerectomias são realizadas. Portanto, se com as terapias alternativas à cirurgia não pudermos eliminá-los, mas pudermos controlar seu crescimento e todo o desconforto que causam, a natureza jogaria a nosso favor na luta contra os miomas uterinos.

*Teresa Acosta Almeida, professora associada, Universidad de La Laguna e Lisandra Muñoz Hidalgo, professora assistente, Universidad de La Laguna

Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original.