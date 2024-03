Bayern de Munique massacra Mainz (8-1) com hat-trick de Harry Kane

O Bayern de Munique encerrou sua semana de 'ressurreição' com uma imponente goleada de 8 a 1 sobre o modesto Mainz, em jogo em que o astro inglês Harry Kane fez mais um hat-trick nesta temporada, neste sábado, pela 25ª rodada da Bundesliga.

A equipe bávara ficou provisoriamente a sete pontos do líder Bayer Leverkusen, com uma invencibilidade de 35 jogos nesta temporada, levando em conta todas as competições, um recorde para um clube da Alemanha.

O Leverkusen do técnico Xabi Alonso recebe o Wolfsburg no domingo, com a possibilidade de voltar a abrir dez pontos de vantagem em caso de vitória.

Kane foi mais uma vez o líder do Bayern com seu hat-trick, o quarto que conseguiu nesta que é sua primeira Bundesliga depois de chegar ao gigante da Baviera vindo do Tottenham. Kane já havia balançado as redes contra Bochum, Darmstadt e Borussia Dortmund no primeiro turno.

No total, ele agora soma 30 gols e se distancia ainda mais na artilharia.

A nove jogos do final, Kane iguala o recorde de Uwe Seeler como o jogador com mais gols na sua primeira temporada na Bundesliga. Seeler marcou 30 gols na temporada 1963-1964 pelo Hamburgo.

Kane também se aproxima do recorde absoluto de gols em uma temporada no Campeonato Alemão, detido desde a temporada 2020-2021 pelo polonês Robert Lewandowski, que marcou 41 pelo Bayern.

O atacante londrino já havia levado seu time a uma virada crucial na terça-feira, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com uma dobradinha sua, o Bayern venceu a Lazio por 3 a 0, superando a derrota por 1 a 0 que os alemães haviam sofrido no jogo de ida, na Itália.

- Incêndio apagado? -

Estas duas últimas vitórias parecem virar a página de uma sequência catastrófica em fevereiro, com três derrotas consecutivas levando em conta todas as competições e apenas quatro pontos somados em doze possíveis, o que complicou a situação do Bayern na luta pelo título.

Antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, cujo adversário o Bayern conhecerá na sexta-feira, a equipe do técnico Thomas Tuchel terá que visitar o Darmstadt, receberá o Borussia Dortmund e depois terá outro jogo fora de casa, contra o Heidenheim.

Seu desempenho nesses duelos será fundamental para aumentar suas chances de ameaçar o Leverkusen.

Nas demais partidas deste sábado, o RB Leipzig, recém eliminado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, venceu por 2 a 0 o lanterna Darmstadt.

Com isso, o Leipzig (4º) subiu provisoriamente à 'zona da Champions' com 46 pontos, agora com dois a mais que o Borussia Dortmund, que caiu para o quinto lugar antes do último jogo do dia, em que enfrenta o Werder Bremen (9º) fora de casa.

O Augsburg (8º) venceu por 1 a 0 o Heidenheim (11º), enquanto em um duelo entre equipes da Renânia do Norte-Vestfália, Borussia Mönchengladbach (12º) e Colônia (16º) empataram em 3 a 3.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Union Berlin 2 - 0

- Sábado:

RB Leipzig - Darmstadt 2 - 0

B. Mönchengladbach - Colônia 3 - 3

Bayern de Munique - Mainz 8 - 1

Augsburg - Heidenheim 1 - 0

Werder Bremen - Borussia Dortmund

- Domingo:

(11h30) Bochum - Freiburg

(13h30) Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

(15h30) Bayer Leverkusen - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 64 24 20 4 0 61 16 45

2. Bayern de Munique 57 25 18 3 4 73 29 44

3. Stuttgart 53 25 17 2 6 57 31 26

4. RB Leipzig 46 25 14 4 7 55 31 24

5. Borussia Dortmund 44 24 12 8 4 48 30 18

6. Eintracht Frankfurt 37 24 9 10 5 38 31 7

7. Hoffenheim 33 24 9 6 9 43 44 -1

8. Augsburg 32 25 8 8 9 40 41 -1

9. Werder Bremen 30 24 8 6 10 33 37 -4

10. Freiburg 30 24 8 6 10 32 44 -12

11. Heidenheim 28 25 7 7 11 34 43 -9

12. B. Mönchengladbach 27 25 6 9 10 45 49 -4

13. Wolfsburg 25 24 6 7 11 30 39 -9

14. Union Berlin 25 25 7 4 14 23 41 -18

15. Bochum 25 24 5 10 9 29 50 -21

16. Colônia 18 25 3 9 13 19 42 -23

17. Mainz 16 25 2 10 13 20 46 -26

18. Darmstadt 13 25 2 7 16 24 60 -36

