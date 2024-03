Autoridades do Mossad e CIA se reuniram na 6ª para 'avançar' acordo de reféns, diz Israel

Israel informou neste sábado (9) que o chefe do serviço secreto israelense Mossad se reuniu na sexta-feira com o diretor da Agência Central de Inteligência americana (CIA) como parte dos esforços para garantir a libertação dos reféns retidos em Gaza.

"O chefe do Mosad, David Barnea, reuniu-se ontem [sexta-feira] com o chefe da CIA, Bill Burns, como parte dos esforços incansáveis para promover outro acordo para a libertação de reféns", informou o gabinete do primeiro-ministro israelense.

Os mediadores no conflito - Estados Unidos, Catar e Egito - intensificaram os esforços esta semana para alcançar um cessar-fogo em Gaza.

O objetivo é alcançar um cessar-fogo antes do ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos que começa no domingo ou na segunda-feira, de acordo com o calendário lunar.

Israel não enviou sua delegação para estas últimas negociações no Cairo, e o Hamas abandonou as conversações após expressar sua frustração em relação às posições de Israel.

O comunicado israelense não detalhou onde Barnea e Burns se reuniram.

"Neste ponto, o Hamas está se enrijecendo em suas posições como alguém que não está interessado em um acordo e busca inflamar a região durante o ramadã, às custas dos residentes palestinos da Faixa de Gaza", acrescentou o texto.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou esta semana que, se um cessar-fogo não fosse alcançado antes do ramadã, "Israel e Jerusalém poderiam se tornar [locais] muito, muito perigosos".

Nos últimos anos, o complexo da Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental, ocupada por Israel, tem sido cenário de violências durante o ramadã.

Na sexta-feira, o braço armado do Hamas instou seus apoiadores a se mobilizarem em direção ao complexo da mesquita.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada após o ataque sem precedentes dos militantes palestinos no sul de Israel em 7 de outubro.

"É preciso ressaltar que os contatos e a cooperação com os mediadores continuam o tempo todo na tentativa de reduzir as diferenças e avançar nos acordos", acrescentou o comunicado do governo israelense.

