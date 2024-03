Wall Street perde fôlego e Nasdaq lidera quedas

Por Sinéad Carew e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq perderam terreno nesta sexta-feira, depois de atingirem recordes, com as ações de chips retrocedendo e um relatório do mercado de trabalho que mostrou mais novos empregos do que o esperado, enquanto a taxa de desemprego também aumentou inesperadamente.

O S&P e o Nasdaq atingiram brevemente recordes intradias, mas começaram a perder força no final da manhã.

A queridinha dos chips de inteligência artificial, a Nvidia, perdeu fôlego depois de subir mais de 5% e atingir um recorde. Ela havia fechado em alta nas seis sessões anteriores.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,64%, encerrando em 5.124,37 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuou 1,14%, para 16.085,11 pontos. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,17%, para 38.725,74 pontos.