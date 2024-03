Wall Street fecha em baixa após relatório sobre emprego nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou em baixa, nesta sexta-feira (8), devido às quedas nas capitalizações gigantes do setor tecnológico e após um relatório mensal sobre empregos mostrar uma desaceleração na economia americana.

O Dow Jones perdeu 0,2%, fechando a 38.722,69 pontos, o índice tecnológico Nasdaq caiu 1,2%, para 16.085,11 unidades, e o ampliado S&P 500 recuou 0,7%, para 5.123,69 pontos.

As quedas vieram após os dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrarem que a contratação permaneceu sólida em fevereiro, mesmo com a taxa de desemprego aumentando e os aumentos salariais esfriando.

A maior economia do mundo adicionou 275.000 empregos no mês passado, uma aceleração inesperada depois que a cifra de janeiro foi significativamente revisada para baixo.

A taxa de desemprego subiu para 3,9%, a mais alta desde o início de 2022, mas ainda relativamente baixa.

No geral, o desempenho "se encaixa na narrativa de um pouso suave do mercado", disse o Briefing.com, referindo-se a um cenário em que a inflação diminui sem uma desaceleração significativa.

Os funcionários têm andado numa linha tênue, aumentando as taxas de juros para combater a inflação sem causar um grande impacto na economia.

No setor tecnológico, o fabricante de unidades gráficas Nvidia teve sua pior sessão em sua história recente e caiu 5,55%, após seis dias consecutivos de alta na bolsa.

O grupo de Santa Clara, Califórnia, conhecido por seus sucessos com inteligência artificial generativa (IA), perdeu cerca de US$ 130 bilhões (R$ 646,68 bilhões) em capitalização de mercado.

A maioria dos outros gigantes tecnológicos também foi afetada, com Meta (-1,22%), AMD (-1,89%) e Tesla (-1,85%) registrando quedas.

