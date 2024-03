Esconderijo de Marujo no ES tinha fechadura eletrônica; vídeo mostra local

O esconderijo do criminoso mais procurado do Espírito Santo, preso na manhã de hoje em Vitória, tinha fechadura eletrônica e suporte para oxigênio.

O que aconteceu

Um vídeo gravado pela polícia mostrou parte do local. Nas imagens, é possível ver que a porta de entrada de esconderijo abria eletronicamente quando dois fios eram acionados.

O esconderijo era todo fechado. De acordo com a polícia, por isso, a necessidade do cilindro de oxigênio para que Marujo ficasse mais tempo no local. "Para acessar o bunker, no quarto tinha dois fios na parede, você encostava um fio no outro e uma tampa abria eletronicamente, ele se escondia ali dentro com um tubo de oxigênio. Por isso conseguiu ficar tanto tempo assim foragido, era um esconderijo bem engenhoso", falou o delegado Ricardo Almeida, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, em coletiva de imprensa.

Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, estava escondido casa do pai dele no bairro do Bonfim. Ele foi preso durante operação da Polícia Civil do Espírito Santo.

O criminoso estava escondido em um fundo falso em uma parede. Para encontrar o criminoso, os policiais quebraram uma das paredes.

Ele estava foragido há sete anos e foi preso hoje por volta das 8h. O homem é acusado de comandar o tráfico de drogas nos bairros da Penha e Bonfim, ambos em Vitória. Os mandados de prisão em aberto de Marujo são por homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e corrupção de menores.

Um fuzil, rádios comunicadores, um suporte de oxigênio e munições foram encontrados dentro do local no qual ele estava escondido. A informação foi dada pela PCES na manhã de hoje.