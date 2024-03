Vendas do varejo em fevereiro crescem sobre um ano antes, diz Cielo

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de meios de pagamento Cielo anunciou nesta sexta-feira que seu índice de vendas do varejo, ICVA, mostrou alta de 0,5% em fevereiro sobre o mesmo mês do ano passado, descontada a inflação.

A companhia afirmou que "efeitos de calendário" ajudaram o comércio no mês passado e que o destaque do desempenho do varejo foi o setor de bens não duráveis, que mostrou crescimento de 2,5% puxado por desempenho de supermercados e "varejo alimentício especializado".

Mas os setores de bens duráveis e semiduráveis e serviços tiveram queda, de 2,1% e 1,9%, respectivamente.