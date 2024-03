Ucrânia receberá 6 bi de euros da UE nos próximos dois meses, diz premiê

Kiev (Reuters) - Nos próximos dois meses, a Ucrânia receberá 6 bilhões de euros da União Europeia por meio do acordo de financiamento com o bloco, afirmou nesta sexta-feira o primeiro-ministro do país, Denys Shmyhal.

A Ucrânia espera receber 4,5 bilhões de euros em março e outro 1,5 bilhão em abril, disse Shmyhal em encontro do governo.

“Neste ano, temos o objetivo de receber cerca de 16 bilhões de euros da União Europeia. A Ucrânia terá os recursos para lutar e vencer. É nosso maior objetivo e faremos tudo o que for possível para alcançá-lo”, afirmou.

Com a guerra contra a Rússia em seu terceiro ano, a Ucrânia está criticamente dependente do apoio econômico e militar de seus aliados no Ocidente.

Bilhões em auxílio financeiro ajudaram o governo a manter a estabilidade macroeconômica, conter a inflação e assegurar o pagamento de aposentadorias e salários do funcionalismo público nos primeiros dois anos da guerra.

A Ucrânia está direcionando a maior parte do seu Orçamento interno para a Defesa.

Dados do Ministério das Finanças mostraram que a Ucrânia recebeu cerca de 73,6 bilhões de dólares em financiamento externo em 2022 e 2023. Mas, nos dois primeiros meses deste ano, Kiev só obteve 1,2 bilhão de dólares, com o atraso ou bloqueio da maior parte dos pacotes financeiros de auxílio.

O governo emitiu mais títulos domésticos e pediu que empresas estatais fizessem pagamentos antecipados para cobrir o caixa do governo no primeiro bimestre.

A União Europeia acabou por aprovar, no mês passado, o seu programa de financiamento de quatro anos de 50 bilhões de euros para a Ucrânia, mas a ajuda militar e econômica dos Estados Unidos continua parada.

(Reportagem de Juliia Dysa e Olena Harmash)