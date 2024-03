Testes iniciais: novo remédio para obesidade é mais eficaz que o Wegovy

A farmacêutica Novo Nordisk anunciou nesta quinta-feira (7) que dados dos primeiros testes do medicamento experimental para obesidade, amicretina (amycretin, em inglês), mostraram uma maior perda de peso em comparação com o popular medicamento da companhia Wegovy, fazendo com que suas ações atingissem patamares recordes.

Um estudo de fase 1 da versão em pílula da amicretina mostrou que os participantes perderam 13,1% de seu peso após 12 semanas, disse a empresa em uma reunião com investidores.

Isso se compara a uma perda de peso de cerca de 6% após 12 semanas do Wegovy, o medicamento contra a obesidade da Novo Nordisk.

Investidores receberam bem a notícia, indicando que a Novo tem mais produtos em sua linha além do Wegovy e Ozempic, ambos sucesso de vendas.

No Brasil, apenas o Ozempic está disponível, sendo um remédio para diabetes e usado de forma off label (que não consta na bula) pelos médicos para combater a obesidade. O Wegovy já foi aprovado pela Anvisa, mas a farmacêutica ainda não divulgou quando estará disponível para venda por aqui.

O Wegovy, que apresentou um resultado de perda geral de peso de 15% após 68 semanas, pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como agonistas de GLP-1, originalmente projetados para tratar o diabetes tipo 2, que demonstraram reduzir o desejo por comida e esvaziar o estômago mais lentamente.

Após o sucesso desses medicamentos, as empresas estão trabalhando em outras terapias promissoras para perda de peso, como a amicretina, que tem como alvo um hormônio chamado amilina no pâncreas que afeta a fome.

O Wegovy foi o primeiro de um novo grupo de medicamentos altamente eficazes para perda de peso a ser lançado. A Novo e a Eli Lilly são, até o momento, as líderes no mercado de medicamentos para obesidade, cuja previsão dos analistas é de que valha US$ 100 bilhões até 2030.

Doença cardíaca

O presidente-executivo da Novo Nordisky, Lars Fruergaard Jorgensen, também anunciou que a empresa estava expandindo seu foco em diabetes e terapias de perda de peso para incluir tratamentos de doenças cardiovasculares.

A mudança foi feita depois que a farmacêutica disse, em agosto passado, que um grande estudo havia demonstrado que o Wegovy também tinha um claro benefício cardiovascular, impulsionando os esforços da empresa para levar o Wegovy além de sua imagem de medicamento para estilo de vida.

Após o estudo de agosto, a Novo vem tentando convencer as seguradoras de planos de saúde sobre os benefícios de longo prazo do Wegovy e que eles são suficientes para reduzir a carga geral sobre os sistemas de saúde e o custo do tratamento de doenças cardíacas em pessoas com sobrepeso e obesidade.

*Com informações da Reuters.