Tarcísio ironiza denúncia por violência policial na ONU: 'Não tô nem aí'

Do UOL, em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reagiu hoje à denúncia de violência policial feita na ONU por entidades brasileiras.

O que aconteceu

Tarcísio disse que o trabalho da PM é "profissional pra caramba" e que o objetivo é sempre prender. "Eu acompanhei muito de perto essas operações, são baseadas em inteligência. Um alvo preso é uma fonte de informação, ajuda nas investigações, a gente quer desmantelar o crime organizado", argumentou.

Governador diz que oficialmente não chegam denúncias e que não há interesse no confronto. Moradores, no entanto, contestam essa versão e há denúncias feitas à Ouvidoria das polícias de SP. Segundo Tarcísio, desde o início da operação o Ministério Público e o Poder Judiciário foram acionados para dar mais transparência à forma como as ações têm sido conduzidas.

O número de mortos na Operação Verão na Baixada Santista já chegou a 39. É a ação mais letal das forças de segurança desde o massacre do Carandiru.

Nossa intenção é proteger a sociedade. Nós estamos fazendo o que é correto, com muita determinação e profissionalismo (...) Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tô nem aí.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Governador anuncia pacote de medidas no Dia Internacional das Mulheres

Ele assinou hoje decreto que regulamenta o pagamento de auxílio-aluguel a vítimas de violência doméstica. Serão pagos R$ 500 mensais durante seis meses, prorrogáveis por mais seis, para mulheres em situação de vulnerabilidade e atendidas por medidas protetivas. A estimativa da gestão paulista é que até 4 mil mulheres possam ser atendidas.

O governo também lançou um aplicativo que unifica serviços às vítimas de violência doméstica. A plataforma reúne funcionalidades para facilitar o registro de boletins de ocorrências e acionamento da Polícia Militar.

Foi anunciado ainda edital para compra de mais mil tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores. O novo aplicativo pode monitorar agressores de mulheres por georreferenciamento — caso o suspeito use o equipamento, o app cruzará os dados da localização da vítima com a movimentação do agressor. Se houver aproximação, uma viatura é acionada.

Delegacias onde há plantão policial terão salas reservadas para atendimento online de mulheres vítimas de violência. A partir de hoje, haverá esse atendimento à noite e aos finais de semana em cidades em que não há DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). As mulheres serão atendidas num espaço reservado por delegadas de plantão de forma virtual.

Governador rebateu críticas sobre orçamento da Secretaria de Políticas para a Mulher — é o menor entre as pastas. Conforme mostrou o UOL, o governo congelou investimentos de enfrentamento à violência contra a mulher em 2024. "A secretaria trabalha na articulação, na criação", disse ele.