Taiwan pede à China que não altere situação em águas próximas às ilhas entre ambas

Por Yimou Lee e Fabian Hamacher

TAIPÉ (Reuters) - O principal órgão de Taiwan para a formulação de políticas em relação à China pediu à Pequim nesta sexta-feira que não altere o "status quo" em torno das águas próximas às ilhas entre ambas, enviando barcos da Guarda Costeira para áreas restritas, dizendo que a tensão deve ser "controlável".

No mês passado, Pequim iniciou patrulhas regulares de sua Guarda Costeira em torno das ilhas Kinmen, controladas por Taiwan, em torno da costa chinesa, depois que dois pescadores chineses morreram tentando fugir da Guarda Costeira de Taiwan.

"A situação atual no Estreito deve ser controlável", disse Jan Jyh-horng, vice-chefe e porta-voz do Conselho de Assuntos do Continente, em uma coletiva de imprensa. "Não queremos ver nenhuma ação que quebre o status quo."

A China reivindica Taiwan como seu próprio território, apesar das fortes objeções da ilha. Nos últimos anos, Pequim tem intensificado as atividades militares perto de Taiwan, com incursões quase diárias nas zonas de identificação de defesa aérea.

Nesta semana, a China disse que aumentará seus gastos com defesa em 7,2% neste ano, fomentando um orçamento militar que mais do que dobrou durante os 11 anos de mandato do presidente Xi Jinping, à medida que Pequim endurece sua posição em relação a Taiwan.

Quando perguntado se a China endureceu seu tom em relação a Taiwan em um relatório de trabalho do governo divulgado nesta semana, Jan disse que Taipé acredita que Pequim ainda quer usar "meios pacíficos" para se envolver com Taiwan.

Ele pediu que a China tenha "mais confiança" para fazer isso e permita que estudantes e turistas chineses visitem a ilha, um acordo suspenso depois que a pandemia da Covid-19 interrompeu as viagens.

O Departamento de Segurança Nacional de Taiwan disse que a "unificação pacífica" e os "intercâmbios entre os dois lados do estreito" continuam sendo as principais prioridades de Pequim nos esforços em relação a Taiwan, segundo um relatório enviado ao Parlamento que foi analisado pela Reuters.

O departamento acredita, no entanto, que Pequim continuará intensificando sua pressão "em múltiplas frentes" sobre Taipé, usando atividades militares e coerção econômica para mudar o status quo.