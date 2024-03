Stuttgart vence Union Berlin e se aproxima do Bayern no Alemão

O Stuttgart (3º) se colocou a um ponto do Bayern de Munique no Campeonato Alemão, ao vencer o Union Berlin por 2 a 0 nesta sexta-feira (8), na abertura da 25ª rodada.

Vice-artilheiro do campeonato com 21 gols, atrás apenas de Harry Kane (27), o atacante Serhou Guirassy abriu o placar acertando uma finalização no canto superior aos 19 minutos.

No segundo tempo, Chris Fuehrich, que também vem fazendo ótima temporada, ampliou para o Stuttgart batendo de longe (65').

Minutos depois, o Union ficou com dez jogadores com a expulsão do meia Andras Schäfer, que recebeu cartão vermelho direto por falta dura sobre Josha Vagnoman (69').

A derrota deixa o time de Berlim na 14ª colocação com 25 pontos, sete acima do Colônia (16º), que ocupa a posição que leva ao playoff contra o rebaixamento.

O Stuttgart foi motivado para a partida pelo anúncio no início do dia da renovação do contrato do técnico Sebastian Hoeness até 2027.

O nome de Hoeness vinha sendo especulado no Bayern de Munique, que já anunciou a saída de Thomas Tuchel ao final da temporada.

"Tenho a sensação de que podemos desenvolver algo aqui", disse o treinador de 41 anos em entrevista antes da partida à plataforma DAZN.

No sábado, o Bayern pode aumentar a diferença para o Stuttgart para quatro pontos em caso de vitória sobre o Mainz.

No domingo, o líder Bayer Leverkusen recebe o Wolfsburg e pode dar mais um passo rumo ao seu primeiro título do alemão.

O Leverkusen, do técnico Xabi Alonso, está invicto na temporada (35 jogos somando todas as competições) e tem dez pontos de vantagem sobre o Bayern, a dez rodadas do fim do campeonato.

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Union Berlin 2 - 0

- Sábado:

(11h30) RB Leipzig - Darmstadt

B. Mönchengladbach - Colônia

Bayern de Munique - Mainz

Augsburg - Heidenheim

(14h30) Werder Bremen - Borussia Dortmund

- Domingo:

(11h30) Bochum - Freiburg

(13h30) Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

(15h30) Bayer Leverkusen - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 64 24 20 4 0 61 16 45

2. Bayern de Munique 54 24 17 3 4 65 28 37

3. Stuttgart 53 25 17 2 6 57 31 26

4. Borussia Dortmund 44 24 12 8 4 48 30 18

5. RB Leipzig 43 24 13 4 7 53 31 22

6. Eintracht Frankfurt 37 24 9 10 5 38 31 7

7. Hoffenheim 33 24 9 6 9 43 44 -1

8. Werder Bremen 30 24 8 6 10 33 37 -4

9. Freiburg 30 24 8 6 10 32 44 -12

10. Augsburg 29 24 7 8 9 39 41 -2

11. Heidenheim 28 24 7 7 10 34 42 -8

12. B. Mönchengladbach 26 24 6 8 10 42 46 -4

13. Wolfsburg 25 24 6 7 11 30 39 -9

14. Union Berlin 25 25 7 4 14 23 41 -18

15. Bochum 25 24 5 10 9 29 50 -21

16. Colônia 17 24 3 8 13 16 39 -23

17. Mainz 16 24 2 10 12 19 38 -19

18. Darmstadt 13 24 2 7 15 24 58 -34

dwi/dj/cb/am

© Agence France-Presse