Stellantis lançará utilitário Alfa Romeo Stelvio no 2º semestre de 2025

MILÃO, Itália (Reuters) - A Alfa Romeo, da Stellantis, lançará seu novo utilitário esportivo Stelvio no segundo semestre do próximo ano, seguido por um sedã esportivo Giulia em 2026, afirmou a marca premium italiana nesta sexta-feira.

Sob a Stellantis, a Alfa Romeo passou por um processo de reviravolta e iniciou uma reestruturação de sua linha, com o objetivo de ter uma oferta 100% de veículos elétricos até 2027.

Depois de iniciar a renovação da linha em 2022 com o utilitário compacto Tonale, a Alfa Romeo lançará no próximo mês o esportivo compacto Milano, o primeiro elétrico da marca.

"Giulia e Stelvio serão duas autênticas joias italianas, exportadas para todo o mundo, afirmando a Alfa Romeo como a marca premium global da Stellantis", disse o presidente-executivo da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato.

Tanto o novo Stelvio quanto o novo Giulia serão projetados na Itália e montados na fábrica de Cassino, localizada entre Roma e Nápoles, e serão baseados na nova plataforma "STLA" para veículos de grande porte da Stellantis, informou a Alfa Romeo em comunicado. Os carros terão versões elétrica e híbrida.

A Alfa Romeo continuará a produzir versões atuais do Stelvio e do Giulia com motores a combustão interna até que os novos veículos sejam lançados no mercado.

